Luis Enrique: "Si ante el Barça fallamos como ante el Marsella, estaremos muertos"

En la previa del PSG-Auxerre que precede al choque de la Champions frente al FC Barcelona, Luis Enrique se ha encontrado con una nueva baja y muy importante, la del capitán Marquinhos, que estará lesionado varias semanas. Sin embargo, el técnico asturiano la asumió con resignación. "¿La serie de lesiones? Es fútbol, es competición, hay que adaptarse a estas situaciones. Es normal. Nos preparamos para afrontar cualquier cosa que pase en el campo. No estoy preocupado. Estamos en el máximo nivel", dijo a los medios de comunicación en la previa del duelo de la Jornada 6 de la Ligue 1 (21:00).

Marquinhos se lesionó en la última jugada del partido contra el Olympique de Marsella (OM), cuando sintió un poco de dolor. No es nada grave, pero debemos estar atentos y no arriesgarnos. En un partido de esta intensidad, es normal. Es una pena porque es nuestro capitán, pero tenemos que estar preparados, y lo estamos".

Cuestionado una vez más

La plaga de lesiones que está sufriendo el PSG en el inicio de este curso ha generado cierto debate en torno a la planificación del técnico y del club, pero Lucho defiende cómo se ha planificado la temporada. "No hemos cambiado nada respecto al año pasado. Las lesiones son normales porque hay impactos y hay que saber gestionarlas. ¿Hemos planificado todo esto? Intentamos predecir todo lo que sucederá, pero no soy adivino. Intento estar preparado antes de los partidos, pero no sé cuándo se lesionarán los jugadores, pero no me preocupa en absoluto, y esa es la mentalidad que intento transmitir a mis jugadores y a la afición. Tenemos muchos jugadores en la plantilla que pueden jugar. Todo está planeado".

Lucho está habituado a que se debata sobre su trabajo, aunque los éxitos de la última temporada han mitigado, en parte, las voces críticas. El entrenador español dijo asumirlas sin problemas. "Siempre buscamos responder a la pregunta: ¿Funcionó lo que trabajamos? ¿Fue positivo o negativo? Siempre estamos abiertos. Los jugadores lo han captado y lo están recibiendo de la mejor manera posible. Cuando se cuenta con la confianza de los jugadores y se puede aprovechar, siempre es positivo".

Feliz por los éxitos... colectivos

El PSG es uno de los grandes triunfadores en la última gala del Balón de Oro. El propio Luis Enrique ganó el trofeo a mejor entrenador, pero 'Lucho' se refirió, una vez más, al orgullo colectivo del PSG que también fue elegido Equipo del Año. "También somos el mejor equipo del mundo y estamos orgullosos de ello. Ver a Ousmane Dembélé recompensado es genial. Fue un lunes casi perfecto a pesar de la derrota en el clásico (contra el OM). Ver a Ousmane Dembélé compartir el Balón de Oro con la afición es algo que no había sucedido antes. ¡Me quito el sombrero!". También recordó que han situado a nueve jugadores en el Top 30, y dos en el Top 3.

Asumir y corregir errores

El partido frente al Olympique de Marsella se decidió por detalles y errores puntuales. Para Luis Enrique, no merecieron la derrota. "Sin dejarnos llevar por las emociones, jugamos un muy buen partido; no merecimos perder. Creamos suficientes ocasiones para marcar y al menos empatar. Pero tenemos que aceptar el resultado".

Luis Enrique es consciente de que el choque frente al Barça también dependerá de pequeños detalles. "Los jugadores no quieren cometen errores simples; a menudo está relacionado con situaciones del partido. Hay que aceptarlo, es parte del juego. Pero sabemos que si queremos ganar los próximos dos partidos, no los puedes fallar". Y recalcó: "Si fallas la misma cantidad de pases fáciles que fallamos contra el OM contra el Barça, estaremos muertos. Pero los jugadores no son máquinas, son humanos; hay que aceptarlo. Como entrenador, no debo enfadarme ni aceptar que los jugadores fallen. Pero mejoraremos eso mañana (contra el Auxerre) y contra el Barça.

Pero Luis Enrique quería estar centrado en el duelo frente al Auxerre y recordó que sufrieron en el Parque de los Príncipes la pasada temporada. "Siendo sincero, a estas alturas de la competición, nos fijamos en nuestros rivales y tenemos mucho respeto por el Auxerre. El año pasado, fue difícil en casa y empatamos. Nos estamos analizando para encontrar aspectos que podamos mejorar. Será un partido con poco margen y poco tiempo para decidir cuál es la mejor jugada".