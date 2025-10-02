Luis Enrique agradece públicamente el gesto del Barça

El partido estaba muy reciente, pero Luis Enrique quiso dejarlo a un lado por un momento nada más salir a rueda de prensa. El técnico asturiano aprovechó estar ante los medios para agradecer de manera pública el gesto que ha tenido el Barça con la Fundación Xana.

El club ha apoyado a la fundación creada en memoria de la hija del técnico con la donación de las camisetas de los jugadores del conjunto azulgrana utilizadas este miércoles en el partido. Todas ellas serán subastadas y los beneficios se destinarán al programa Pulseras Blaugranas, que hará una donación a la Fundación Xana.

"En primer lugar me gustaría agradecerle al FC Barcelona el detalle que ha hecho con la donación de todas sus camisetas para subastar y para conseguir recursos y dinero para la Fundación Xana. Es un detalle muy bonito que le agradezco al presidente y a todo el club culé", afirmó Luis Enrique nada más salir a rueda de prensa.

El comunicado del Barça

Con motivo del partido de Champions League entre el FC Barcelona y el París Saint-Germain, que tendrá lugar este miércoles en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, la Fundación Barça se sumará a una acción solidaria en favor de la Fundación Xana, creada en memoria de la hija de Luis Enrique, ex entrenador azulgrana y actual técnico del equipo francés.

Las camisetas que los jugadores del Barça utilicen durante el partido serán subastadas, y los fondos recaudados se destinarán al programa Pulseres Blaugranas de la Fundación Barça, que tiene como objetivo humanizar la estancia hospitalaria de larga duración de niños y adolescentes con enfermedades graves. Una parte de la recaudación se destinará específicamente a la Fundació Xana.

Flick y Luis Enrique se saludan al inicio del partido / Valentí Enrich

Este apoyo se enmarca en la colaboración iniciada hace unos meses entre ambas fundaciones, y se concretará próximamente en una experiencia única: un encuentro Meet & Greet entre un niño con enfermedad grave y jugadores del primer equipo del Barça.

Por su parte, el París Saint-Germain lucirá el logo de la entidad y subastará las camisetas de sus jugadores, en cuyo caso, los beneficios se destinarán íntegramente a la Fundación Xana. Esta entidad, impulsada por Luis Enrique, trabaja para ofrecer acompañamiento integral -médico, social y emocional- a niños con enfermedades graves ya sus familias.

La subasta de las camisetas del Barça se activará en los próximos días a través de las plataformas especializadas y se anunciará por los canales oficiales del Club.