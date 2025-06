Luis Díaz, la siguiente operación del Barça

El Barça tiene prácticamente cerrado el primer fichaje para la temporada 2025-26. Se trata de Joan Garcia. El portero del Espanyol tiene un principio de acuerdo con el club azulgrana para las próximas temporadas que podría hacerse público a finales de esta semana o inicios de la próxima. Será entonces cuando el Barça abonará los 25 millones de euros que tiene como cláusula de rescisión en su contrato.

La de Joan Garcia, sin embargo, no será la única incorporación que hará el club azulgrana este verano. Tanto el director deportivo del Barça, Deco, como el entrenador, Hansi Flick, han reconocido que tienen como objetivo reforzar la banda izquierda del ataque y el brasileño no ha escondido nunca que su candidato número uno es el colombiano Luis Díaz. Ya lo era hace un año, aunque el Barça acabase intentando más el fichaje de Nico Williams. Las dificultades con las inscripciones provocaron que solo llegase Dani Olmo y la decisión del jugador del Athletic de no negociar hizo que se le descartase y que la dirección deportiva haya centrado este verano sus esfuerzos en Luis Díaz.

El jugador y el Liverpool

En el Barça están seguros de que la operación se hará y de la cantidad que pida el Liverpool por él, dependerá si se puede hacer antes de que empiece la pretemporada o se deberá esperar más tiempo. El optimismo en la entidad azulgrana viene provocado porque el jugador está dispuesto a cambiar de aires y cambiar la Premier por la Liga y Liverpool por Barcelona. De hecho, hace semanas que han empezado a hablar con su entorno y ya saben en el Barça de los deseos del jugador.

También saben en el club azulgrana que los de Anfield necesitan dinero. Han fichado ya a Frimpong por 40 millones de euros y están cerca de dar un golpe en el mercado con la incorporación del alemán Florian Wirtz. El centrocampista, que negoció con el Manchester City y a quien también quería Xabi Alonso para el Real Madrid, dejará el Bayer Leverkusen camino de Anfield por unos 150 millones de euros. La necesidad de dinero de los ingleses es un motivo que hace pensar al Barça que las negociaciones no deben demorarse en el tiempo.

Luis Díaz está en estos momentos concentrado con la selección colombiana, con la que jugará dos encuentros de la fase de clasificación para el próximo Mundial. Se enfrentará primero a Perú en Barranquilla y viajará después a Argentina para jugar ante la actual campeona del mundo. Posteriormente, el delantero iniciará unas vacaciones durante las que estará pendiente de su futuro y del Barça.

Luis Díaz, el elegido para reforzar la delantera del Barça / instagram

Desde el club azulgrana muestran su optimismo, pero también explican que no están dispuestos a pagar los 80 millones de euros que puede pedir el Liverpool por el colombiano. No tiene Luis Díaz cláusula de rescisión y las negociaciones entre clubes son obligatorias, esperando en el Barça que el jugador ponga algo de su parte en las próximas semanas, sabiendo también que el colombiano y el Liverpool pueden recibir una importante oferta procedente de Arabia Saudí. A lo que pide el Liverpool no quiere llegar el Barça, entre otras cosas, porque al colombiano le quedan dos años de contrato.

Por si acaso, el Barça tiene abiertas otras carpetas, como la de Marcus Rashford. El británico, propiedad del Manchester United, pero con quien no cuentan en Old Trafford, fue ofrecido al club azulgrana en el pasado mercado de invierno y hace pocas semanas volvió a ser ofrecido por su representante. En la dirección deportiva, de todos modos, siguen teniendo a Luis Díaz como único objetivo, siendo optimistas en que su contratación podrá llevarse a término.