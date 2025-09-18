Luis Díaz reconoce conversaciones con el Barça

Luis Díaz fichó por el Bayern de Múnich en este mercado de fichajes tras un verano con muchas 'novias'. El colombiano tenía decidido salir del Liverpool y el FC Barcelona se interesó; era el favorito de Deco para reforzar el extremo izquierdo, pero finalmente se decidió por Baviera.

En sus primeros meses en Alemania ha encajado a la perfección: cuatro goles y dos asistencias en seis encuentros, entre ellos una exhibición en la goleada al RB Leipzig de la primera jornada de Bundesliga. El colombiano quiere ser clave en el equipo de Kompany.

En su estreno en Champions fue protagonista ante el Chelsea. Los bávaros sumaron sus primeros tres puntos ante los campeones del mundo y empiezan con gran pie la fase de liga. Tras el encuentro, en Movistar + le preguntaron por el interés del Barça y el colombiano no negó los contactos.

"Los colombianos siempre me apoyan. Hoy vi banderas de la selección y mi camiseta, muy contento por todo ese apoyo. Muy contento por estar en este gran club. Hubo conversaciones (con el Barça), así como es el mercado, con varios equipos. Estoy muy tranquilo con esta decisión. Decidí objetivamente para mi futuro y lo importante es que llegue a un gran club. Así que nada, tratar de dar el máximo", afirmó el extremo del Bayern de Múnich.

Luis Díaz, ante el Chelsea / Agencias

Los azulgranas terminaron apostando por Rashford, que era el favorito de Flick, y además consiguieron un gran acuerdo por su cesión. En cambio, los bávaros pagaron 70 millones por Luis Díaz, un precio al que el Barça no podía llegar.

Ahora, el futuro del extremo está en Baviera y se siente feliz en Alemania: "Muy contento por la victoria, era lo que esperábamos. Empezar de esta forma es importante para el equipo para estar tranquilos. Ahora a descansar".