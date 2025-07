Luis Díaz activa el plan de salida

Empieza el que tiene que ser un verano de cambios para Luis Díaz. El colombiano arranca este martes su andadura en la temporada 2025/26. Lo hace aún de duelo después de la trágica noticia de uno de sus futbolistas más emblemáticos, Diogo Jota. El accidente mortal que sufrió el delantero luso pospuso el inicio de los entrenamientos de un conjunto ‘red’ que debía encontrarse en el Liverpool AXA Training Centre, pero Arne Slot y la cúpula de la entidad inglesa decidieron dejar unos días de luto para que la plantilla pudiera digerirlo todo.

Entre los que están citados este martes, estarán las nuevas caras (Wirtz, Kerkez y Frimpong) y también Luis Díaz, protagonista en los tabloides británicos estas últimas jornadas por participar en un encuentro desenfadado con youtubers de su país al poco de fallecer su compañero de equipo. Más allá de este acción desafortunada, el cafetero aterriza en la ciudad del Merseyside con una idea fija: su salida del club después de aterrizar en enero de 2022. Tres años y medio de ‘red’ en los que ha levantado cinco títulos.

TEMPOS

Díaz y sus agentes (lo representa la agencia AS1, la misma, por ejemplo, que Jofre Torrents, Ilaix Moriba o Bruno Fernandes) empezarán desde hoy los movimientos con el Liverpool para expresar su deseo de abandonar el club ya desde este mismo verano. Díaz firmó hasta 2027 en su momento, por lo que la entidad británica es consciente de que el verano que viene se avecina ‘culebrón’ en caso de que no salga a lo largo de este mercado de fichajes.

El de Barrancas pedriá salir. Considera su ciclo en Inglaterra terminado y está listo para empezar una nueva aventura. Ese plan que activará el cafetero para marcharse no empezará, lógicamente, de forma agresiva. Todas las partes son conscientes de que esto no se resolverá en una semana. Será un proceso. Hace unas semanas ya comentamos que el precio de salida del colombiano se situaba alrededor de los 80-90 millones. Una cantidad que se aleja de lo que está dispuesto a abonar el Barça.

PRIORIDAD

Tras el desenlace inesperado con Nico Williams, Luis Díaz ha pasado al TOP de la lista de Deco para reforzar el extremo. El área deportiva tiene claro que un futbolista ofensivo y con desborde que pueda actuar por el costado izquierdo es importante para un ‘upgrade’ de la plantilla. Por edad y por precio, el menor de los hermanos Williams encajaba algo más que Luis. Pero el colombiadno también es muy del agrado de Flick, si bien el germano, como el año pasado, ha reiterado que se apañará con lo que tenga y que confía ciegamente en el talento de La Masia.

Win Sports

“No se sabe el futuro, estamos hablando, estoy tranquilo donde estoy, hablando”, dijo hace unos días, algo esquivo pero clarividente, en su país. En el Barça se mantiene la fe en poder acometer su contratación, si bien se mantiene en la recámara la opción de la cesión de Marcus Rashford, algo mucho más ventajoso a nivel económico. En caso de alcanzar un acuerdo con el Liverpool, el Barça cuenta con el OK del futbolista, que no pondría trabas a nivel contractual. En Inglaterra no hay cláusulas de rescisión y para ‘forzar’ la salida lo que suelen usar los futbolistas (como Cristiano Ronaldo en su momento para ir al Madrid) es el ‘transfer request’. Esto no implica nada a nivel legal para la entidad propietaria, pero sí es una medida de presión a nivel público.

OBJETIVOS

Tras el mencionado y trágico fallecimiento de Diogo Jota, el Liverpool necesita acudir al mercado. Y, para eso, necesita liquidez después de haber realizado un dispendio muy importante por Wirtz y Frimpong (casi 170 millones). Rodrygo o Alexander Isak son algunos de los nombres que han sonado los últimos días. El Bayern ha entrado fuerte en la puja y estaría dispuesto a ofrecer una suma más elevada que el Barça. Veremos ahí la voluntad del jugador a la hora de forzar y si el club azulgrana acaba elevando su oferta en la puja por el cafetero. Sin descuidar otras opciones ni descartar que Flick acabe tirando por lo que tiene en casa.