Luis Callarisa, profesor de universidad de Rodri Hernández: “Era una persona muy responsable, muy madura para su edad. Se presentó a todos los exámenes y estuvo muy comprometido hasta sacarse la carrera de Administración y Dirección de Empresas”

"Es un chico que escucha, súper ordenado y tiene un cociente de inteligencia bastante importante, algo parecido a ser superdotado", decía su profesor de universidad Luis Callarisa. Palabras que comparten más de un profesor hacia Rodrigo Hernández, el nuevo gran fichaje del FC Barcelona.

Rodri aterrizó este martes a Barcelona, con un objetivo claro entre ceja y ceja: hacer historia con el conjunto azulgrana y lograr títulos importantes. El que ya es exjugador del Manchester City, aunque una de las grandes estrellas de la selección española, tras alzarse con el campeonato del mundo, afrontará una etapa diferente en su carrera, aunque ya con 30 años.

El Barça se decantó por un jugador diferencial, un talento ya más que consolidado y que encaja a las mil maravillas en el once del Barça, debido a la lesión de Frenkie de Jong y para aportar frescura y conocimiento a las piernas de Marc Bernal. Llega como profesor. Rodri es un jugador diferente, y quiénes lo conocen bien hablan maravillas del jugador.

"Es una referencia a nivel futbolístico y es un chico súper educado. En todos los sentidos es un chico diez", dicen sus amigos. "Estoy convencido de que va a ocupar cargos o estar en proyectos dentro del mundo del fútbol importantes, porque tiene la capacidad y la personalidad para ello", continúa.

Quienes nos desvelan cómo es la persona viajera licenciada en Administración y Dirección de Empresas, que cuenta chistes y que canta e imita muy bien que hay detrás del futbolista que lidera el centro del campo mundial a sus 27 años son Ximo Miralles, uno de sus mejores amigos de la cantera del Villarreal; Armando De la Morena, su último entrenador en la cantera del Atlético de Madrid; Javi Calleja, su primer y último técnico en el club groguet -en Juveniles primero y en Primera división después-; y Bruno Soriano, el exmediocentro del Submarino al que Rodri estaba llamado a suceder, como a Busquets en la Selección.

Un estudiante ejemplar

Rodri Hernández destacó desde muy joven no solo por sus condiciones para el fútbol, sino también por su nivel en los estudios. Durante su etapa escolar en el colegio Kolbe, en Villanueva de la Cañada, compaginó su formación con los primeros años de su carrera deportiva. Armando De la Morena, uno de sus entrenadores en la cantera del Atlético de Madrid, recuerda que era un alumno especialmente aplicado: "Un periodo en el que aprobaba todo y con notazas", decía sobre el pivote. Su entorno familiar también contribuyó a que mantuviera una vida estable y estructurada, con una clara prioridad por continuar formándose aunque su objetivo fuera convertirse en futbolista profesional.

En 2014, al cumplir 18 años, Rodri comenzó la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaume I de Castellón. Para poder seguir estudiando mientras avanzaba en el fútbol, pasó de la residencia del Villarreal a la de la propia universidad. Su amigo Ximo Miralles cuenta que ambos compartieron aquella etapa de exigencia académica y deportiva: "Compartíamos el estrés de 2º de Bachiller en la residencia (del Villarreal) e hicimos mucha piña. Íbamos juntos al instituto Miralcamp, al lado de la ciudad deportiva, y también se venía muchas veces a nuestra casa y estudiábamos juntos para la selectividad. Hicimos muy buena amistad", afirma. La universidad no quedó en segundo plano pese a su progresión como jugador.

Julián Álvarez y Rodrigo Hernández celebrando la Premier con el City / Man City

Incluso cuando ya estaba plenamente integrado en el fútbol profesional, Rodri siguió viajando para presentarse a los exámenes de la UJI. Ximo Miralles recuerda que, mientras ya jugaba en Inglaterra, mantenía el compromiso con su carrera y se desplazaba desde Manchester o Valencia para examinarse presencialmente: "Oye, que estoy en Valencia, que tengo mañana examen en la UJI", contaba Rodri. Ese esfuerzo refleja una forma de entender su carrera en la que el fútbol y la educación podían avanzar simultáneamente, sin renunciar a ninguna de las dos facetas.

Su dedicación académica encajaba además con una personalidad muy analítica. Quienes lo conocieron durante su formación dicen que era un jugador que preguntaba, escuchaba y buscaba mejorar constantemente. Esa mentalidad se trasladó también a los estudios: no se conformaba con cumplir, sino que trataba de prepararse al máximo. Su etapa universitaria terminó convirtiéndose en una parte importante de su identidad, hasta el punto de que sus amigos y entrenadores recuerdan que durante años sus grandes prioridades fueron precisamente el fútbol y la formación.

Un futbolista sin redes sociales

Otro rasgo poco habitual en un deportista de su nivel es que Rodri ha mantenido al margen las redes sociales. No tiene perfiles personales activos en plataformas como Instagram, X o TikTok, una decisión que contrasta con la exposición habitual de las grandes estrellas del fútbol. Su amigo Ximo Miralles considera que esa elección también forma parte de su manera de vivir: "Ya no lo ganaron Xavi ni Iniesta… A lo del Balón de Oro le hemos prestado más atención desde fuera que él mismo. No lo veo obsesionado ni enfocado en recibir este tipo de premios. Evidentemente le enorgullece, pero es una anécdota más".

Para Miralles, Rodri podría tener una mayor presencia pública por los valores que representa y por iniciativas que podrían trascender el deporte. Lo explica así: "Yo pienso que debería de tenerlas, aunque él no las gestionara, pero porque creo que él tiene valores muy bonitos y se podría mojar más en temas más allá del fútbol". Al mismo tiempo, su ausencia en redes encaja con una personalidad poco pendiente del escaparate y mucho más centrada en sus intereses, en su formación y en su profesión. De hecho, su amigo resume esa elección de una manera muy gráfica: "Eso también lo hace distinto y también es una enseñanza en cuanto a que se puede ser Rodri y no tener redes y ser feliz".

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Esa discreción forma parte de una filosofía que se repite en los testimonios de quienes lo conocen desde joven. Para Rodri, la exposición pública parecen ocupar un lugar secundario frente al aprendizaje, el fútbol y una vida normal lejos del ruido.