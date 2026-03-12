Ludovit Reis: "Ansu Fati era escandalosamente bueno en el Barça"

El exjugador blaugrana espera relanzar su carrera en el Brujas, dónde no ha tenido el protagonismo esperado este curso a causa de una lesión de hombro. El Barça le fichó en edad de juvenil como una gran apuesta para el centro del campo pagando más de tres millones de euros, pero finalmente acabó traspasado. El holandés habla ahora de su etapa en el club blaugrana, dónde coincidió con muchos cracks, pero se queda absolutamente con el juego de Ansu Fati: "Coincidí en el filial con Araujo, Nico González, Ilaix o Ansu. Aún nos comentamos publicaciones de instagram y cosas así. No nos llamamos todos los días, pero seguimos teniendo una buena conexión. En aquel entonces, antes de sus lesiones, Ansu Fati también era increíblemente bueno. Era extraordinario. Por desgracia, las cosas son más difíciles para él después de todas sus lesiones. Pero tengo plena confianza en que volverá a estar a la altura en Mónaco", explicó en 'VoetbalPrimeur'.

Reis explicó su fichaje por el Barça cuando era muy joven: "Fue quizás la aventura más extraordinaria que he vivido en mi carrera futbolística, mudarme del extremo norte a la calidez de Barcelona. De joven, aprendí y vi mucho. El Barcelona es, sin duda, uno de los clubes más grandes del mundo. Para mí, dar ese paso fue simplemente un maravilloso proceso de aprendizaje".

El holandés pudo entrenarse muchos días con el primer equipo y quedó prendado por el juego de Busquets: "¿Qué más se puede decir de Busquets? Todo el mundo conoce las cualidades de Busquets. Cuando lo ves en persona, jugando con él en los entrenamientos y jugando partidos de posición, entiendes por qué se habla así de él. Messi, obviamente, tiene un calibre diferente. Pero yo no creía que Busquets fuera normal".

Incluso, Reis pudo formar parte de varias convocatorias para la Champions con el Barça: ""Desafortunadamente, no fue con público por la pandemia, pero lo que viví allí fue muy especial. No se olvidan cosas así, sobre todo siendo un jugador joven. Lo he llevado conmigo. Es maravilloso contarlo o llevarlo conmigo a lo largo de mi carrera".

También habló de su relación especial con su compatriota De Jong: "Frenkie estaba más con el primer equipo, yo con el filial. También teníamos una agenda apretada. Él también estaba en Barcelona con su novia. Hablábamos, por supuesto. Cuando yo estaba en el primer equipo, hablábamos constantemente. Todo iba bien con él. Es una gran persona".

Y, finalmente, salió cedido y luego traspasado al Hambrugo y este verano se fue al Brujas dejando casi dos millones de euros al Barça por el porcentaje que se conservaba de la venta: "Tenía opciones principalmente en Alemania. Pero luego apareció esta opción en Bélgica, el Brujas, y me pareció la más adecuada. Por supuesto, no tenía por qué dejar el HSV. Estaba en una muy buena situación allí, y habría sido fantástico jugar en la Bundesliga. Pero en fin, mantengo mi decisión. La tomé yo mismo, así que la mantengo como un hombre".