'Lucho' ahogó a su Barça: lecciones de una noche amarga

Partiendo de que fue un partido de altos vuelos con un ritmo frenético y que fatigó hasta a quien lo estaba siguiendo desde su sofá con una lata de cerveza, la sensación final para el Barça fue amarga. Más allá de por la derrota, que no deja de ser anecdótica por ser la segunda jornada y quedar seis partidos, por el desfondamiento final.

El cuadro de Flick entró muy bien al encuentro. Presión alta, clarividencia y Pedri y Lamine haciéndose amos y señores de los tempos. Adueñándose del balón y haciendo que circulara y flotara con sentido, coherencia y causando dolor en la zaga del PSG. Los primeros 30-35 minutos fueron del Barça. Agresivo atrás y transitando con la alegría de las grandes noches de Flick, el equipo barcelonista parecía que podía noquear a su rival. Pero ‘Lucho’ tiene a sus chicos tremendamente aleccionados.

DE MÁS A MENOS

Pese a no poder contar con su tridente titular de inicio, Barcola, Mbaye y Mayulu (estos dos últimos dos chicos jovencísimos de la edad de Cubarsí y Lamine) entendieron a la perfección el engranaje del vigente campeón de Europa. El Barça, con merecimiento, se adelantó. Y pudieron caer más. Ferran, antes de hacer subir el 1-0 tras una fabulosa asistencia de Rashford, tuvo una clarísima que sacó bajo palos Zabarnyi. El Barça se creía de verdad y estaba demostrando tener lo suficiente para batir al campeón de Europa. Pero este PSG de Lucho está trabajado al milímetro. Y a partir de la media hora fue creciendo. Cierto es que el encontrarse el 1-1 le dio muchísimas alas al equipo francés.

AUTOCRÍTICA

En la segunda mitad, tal y como Flick admitió tras el partido, su rival fue superior. Mantuvo un ritmo y unas pulsaciones constantes que el Barça no supo contrarrestar. No pudo, vaya. El centro del campo se fue empequeñeciendo y se vio absorbido por la frescura y las transiciones mortíferas de su rival. El PSG tuvo la mente y las ideas más claras y las ejecutó mejor. Aun así, Olmo tuvo una oportunidad clarísima que sacaron bajo palos los galos con el 1-1 y todo podría haber sido distinto.

Lucho y Flick se saludan / Siu Wu

Gonçalo Ramos ajustició e infligió al Barça la primera derrota de la temporada. De esas que Flick querrá analizar y convertir en algo positivo para el grupo de cara a fortalecerse para el futuro. Ayer Luis Enrique ahogó a su Barça con un ritmo brutal que mantuvo hasta el último suspiro y que su rival no pudo igualar en el tramo final. Se lo llevó el PSG por ‘aplastamiento’. Un duelo bonito entre dos de los equipos que mejor fútbol pracitcan de Europa (podríamos incluir a Bayern y Liverpool). Y que terminó con caballerosidad y de forma sana.

Revive toda las mejores jugadas del partido entre el FC Barcelona y el PSG / Champions

Tocados los jugadores azulgranas por esa sensación amarga de la segunda mitad y el tanto casi sobre la bocina. Pero esa rabia será perfecta si Flick, como suele, sabe canalizarla y reconvertirla en algo provechoso. El PSG sometió y demostró que tiene ahora mismo algo más. Toca nivelarlo.