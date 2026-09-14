La lucha por el Balón de Oro se calienta

El próximo 26 de octubre se llevará a cabo la entrega del Balón de Oro del 2026 en el The London Palladium. Los criterios seguidos por el jurado son las actuaciones individuales, las actuaciones y logros del equipo, la clase y el juego limpio. El mítico trofeo de la revista 'France Football' este año 2026 está muy disputado y los diversos candidatos se están postulando. Ya sean ellos mismos o sus propios compañeros.

Por parte del FC Barcelona, sobresalen dos nombres: Lamine Yamal y Rodri Hernández. Lamine fue contundente en una entrevista concedida al programa 'Universo Valdano' de Movistar en la que afirmó que "Mbappé y yo somos los dos mejores, pero creo que este año me lo merecería yo". Una sentencia contundente del de Rocafonda, valorando sus grandes prestaciones individuales, acompañadas de trofeos colectivos como la Liga y, de manera muy especial, el Mundial del 2026.

Rodrigo Hernández, con el Balón de Oro del 2024 / MOHAMMED BADRA / EFE

Rodri, por su parte, ya ganó la distinción en 2024 y siempre ha actuado con discreción. Su trabajo silencioso fue recompensado después de su nivel mostrado con el Manchestesr City, con el que ganó la Premier League y con la selección española, campeona de la Eurocopa 2024. Vinicius era el gran favorito, pero su falta de 'fair play' fue penalizado y el Madrid se plantó y no acudió a la entrega de los galardones.

Dembélé

Lamine habló de Mbappé, quien en una entrevista en L'Equipe se postuló por delante de Ousmane Dembélé, el ganador en 2025: "A él siempre se le vio como un jugador con talento. A mí, en cambio, siempre se me vio como el elegido".

Dembélé continúa destacando en el PSG / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Dembélé, con mucha más modestia, contestó en declaraciones a Ligue1+ señalando que "como ya he dicho, nunca me vieron como el elegido, pero me esforcé y el año pasado me vio recompensado con una temporada fantástica en el PSG y ahora ya veremos que pasa sin presión y con tranquilidad".

El 'tapado' Kvaratskhelia

La conquista por segundo año consecutivo de la Champions League es el gran argumento de los jugadores del cuadro parisino. El 'tapado' puede ser Khvicha Kvaratskhelia, quien completó una temporada brutal, ganándose los elogios de los grandes expertos futbolísticos.

Kvaratskhelia muestra su trofeo al mejor jugador de la última Champions League / YOAN VALAT / EFE

El georgiano tiene el handicap de no haber disputado el Mundial, pero aún y con ese obstáculo, el delantero sueña con el trofeo: "Ya es una felicidad que solo una persona de este plantea considere que me merezco un trofeo de tanto prestigio. Estoy realmente orgulloso. Significa que estoy haciendo bien mi trabajo y solo quiero evolucionar a este nivel".

Kane...y Messi

En el caso de Harry Kane, capitán de Inglaterra, tercera clasificada con el Mundial y ganador de la Bundesliga con el Bayern gracias a sus goles. Sus propios compañeros han apoyado su candidatura. Este es el caso de Michel Olise, quien dijo que "se lo merece porque fue el mejor jugador del mundo la pasada temporada". Luis Díaz, en un sentido parecido, sentenció que "Harry Kane lo hace todo, marca, asiste, defiende. Fue uno de los máximos goleadores del mundo enterno. Siempre quiere más y quiere que sus compañeros crezcan".

Harry Kane es un ídolo en Múnich / RONALD WITTEK / EFE

A esta lista no hay que dejar de lado a Leo Messi por su excelente trayectoria. Ganó la MLS con el Inter de Miami y fue capaz de comandar a Argentina hasta la final del Mundial 2026. Con 8 Balones de Oro en su vitrina, a Leo nunca se le puede descartar por su categoría, la forma en que supo encajar con deportividad la derrota ante España en la Copa del Mundo y los detalles de calidad que sigue mostrando jornada tras jornada en el campeonato norteamericano.

Lionel Messi continúa brillando en el Inter de Miami / Kenneth Fernández / EFE

A sus 39 años, sus méritos son superlativos. Otro Balón de Oro sería una rúbrica de una carrera extraordinaria del mejor futbolista de todos los tiempos.

La Lucha por el Balón de Oro está más igualada que nunca y la expectación es máxima de cara a la decisión final que se tome con las votaciones. La emoción está servida.