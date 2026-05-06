Así luce el Spotify Camp Nou (desde el aire) antes del Clásico

El Spotify Camp Nou luce imperial a pocos días de recibir al Real Madrid en un Clásico en el que el Barça puede convertirse matemáticamente en campeón de Liga. SPORT ha tenido acceso a nuevas imágenes aéreas que permiten comprobar el avance de unas obras que siguen a buen ritmo y que permiten observar el estado de las mismas.

Así luce el Spotify Camp Nou a pocos días del Clásico entre Barça y Real Madrid / SPORT

Tras el regreso a casa después de 909 días en Montjuïc y de la última ampliación del aforo hasta los 62.000 espectadores con la apertura del Gol Nord y de la Grada d’animació, el foco principal de los trabajos se centra ahora en la tercera gradería. Es la zona que presenta un mayor ritmo de ejecución y la que debe marcar el siguiente gran salto del proyecto.

Asientos VIP y 35.200 asientos más

En esta fase, ya se ha completado la colocación del hormigón y el proceso entra en un punto decisivo con la impermeabilización de las gradas, un paso previo a la futura instalación de las butacas. Esa tercera gradería añadirá 35.200 asientos al total del estadio, aunque ya a partir de la próxima temporada. Al mismo tiempo, también avanzan los trabajos de colocación de los 46 pilares que sostendrán la futura cubierta.

Así luce el Spotify Camp Nou a pocos días del Clásico entre Barça y Real Madrid / SPORT

Las imágenes captadas desde el aire permiten apreciar con claridad ese crecimiento vertical del nuevo Camp Nou, especialmente en la parte superior del recinto, mientras el club mantiene definidas las siguientes etapas del plan. Junto a la tercera gradería, otra de las zonas más avanzadas es la de los espacios VIP situados entre el segundo y el tercer nivel, además de parte de los goles.

Así luce el Spotify Camp Nou a pocos días del Clásico entre Barça y Real Madrid / SPORT

El siguiente paso previsto afectará a la Tribuna y al Gol Sud, también con sus correspondientes áreas VIP, mientras que la fase posterior se centrará en el Gol Nord. El tramo final del proyecto llegará con la instalación de la cubierta, una actuación que se calcula que se prolongará durante unos cuatro meses y medio. Todo ello sucede en la semana en la que el Spotify Camp Nou volverá a presentar un lleno absoluto para acoger un clásico decisivo. El Barça llega con la posibilidad de proclamarse campeón de Liga: le basta con ganar al Real Madrid, aunque también le sirve un empate.