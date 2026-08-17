Así luce el nuevo césped del Camp Nou a 48 horas del Gamper

El nuevo césped del Camp Nou ya luce prácticamente listo a 48 horas de volver a acoger un partido del Barça. El estadio azulgrana se prepara para el Trofeo Joan Gamper, que enfrentará este miércoles al conjunto de Hansi Flick con el Al Ahly egipcio en el primer encuentro de la temporada en casa.

Las imágenes aéreas que ha podido obtener SPORT permiten comprobar el estado del nuevo terreno de juego, que será uno de los grandes protagonistas del regreso del equipo al Camp Nou. El Gamper supondrá también el reencuentro de la afición azulgrana con el estadio después de una larga espera y la presentación ante el público de los nuevos fichajes: Gordon, Adeyemi y Bissiwou, además de Cancelo y Rodri, cuyos fichajes todavía no han sido anunciados oficialmente.

El Spotify Camp Nou visto desde el aire el 17 de agosto de 2026 / SPORT

Tras el partido ante el conjunto egipcio, el Camp Nou volverá a abrir sus puertas para el primer encuentro de Liga en casa. Será el próximo 27 de agosto, a las 21.00 horas, ante el Athletic Club.

Cuatro días después, el 31 de agosto, el Barça volverá a jugar como local frente al Rayo Vallecano. El encuentro está fijado para las 21.30 horas. El césped ya está preparado. Ahora solo falta que ruede el balón.