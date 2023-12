Lucas Pérez, de tener un pie en el Camp Nou a visitar el Johan Cruyff

A principios de 2020, el Barça hizo una oferta de 8 millones al Alavés por Lucas Pérez; no hubo acuerdo y al final llegó Braithwaite por 18 A sus 35 años, ha vuelto al Dépor para reflotar a un club en crisis de resultados que este domingo (17.00 horas) se enfrenta al Barça Atlètic

Lucas Pérez es un goleador nato, pero esta temporada todavía no ha encontrado la manera de marcar con 'su' Dépor en partido de Liga tras más de mil minutos (1.018') de juego, en los que ha repartido 5 asistencias. Sí celebró una diana en la Copa del Rey, en la victoria 1-3 tras prórroga en el feudo del Covagonda. Coruñés de nacimiento y deportivista de corazón, la situación del club le dolió tanto que el pasado mercado de invierno decidió dejar LaLiga para 'descender' dos categorías y jugar en Primera RFEF. Incluso, 'perdonó' al que era su actual club, el Cádiz, 493.000 euros.

Este domingo (17.00 horas), Lucas Pérez visita el Estadi Johan Cruyff para medirse al filial del FC Barcelona. Hace menos de cuatro años, cuando tenía 31, estuvo muy cerca de fichar por el equipo azulgrana.

Fue a finales del mes de febrero de 2020. El Barça perdía por lesión de larga duración a Ousmane Dembélé y aunque el mercado invernal ya había expirado, se le permitía ocupar la ficha federativa que dejaba el francés con una incorporación. Varios nombres sonaron. Ángel Rodríguez, Willian José, Rodrigo Moreno, Braithwaite... y entre ellos, Lucas Pérez.

Sus propias palabras

Fue el propio futbolista quien lo confirmó hace solo unos meses en una entrevista a ESPN. “El Barcelona ofreció ocho millones de euros, pero el Alavés pedía 15. No pasa nada. Así son las cosas. ¿Qué vas a hacer? Es un tren que pasa y no puedes subir, pero hay que entender al Alavés, que quería mantenerse y vender a su máximo goleador no era una gran idea", aseguró.

En efecto, Lucas Pérez terminó marcando aquella temporada, la 2019/2020, firmando 11 goles y 5 asistencias para los 'babazorros', que mantuvieron la categoría.

El Barça no abonó la cláusula de rescisión de Lucas Pérez de 15 millones, pero sí la de Martin Braithwaite, finalmente el elegido y que dejó 'tocado' al Leganés, el club donde estaba sobresaliendo. Como azulgrana, el danés marcó 10 goles y dio 5 asistencias en 58 partidos.

Equipo con caras conocidas

Tras dejar el Alavés, Lucas Pérez pasó por Elche y Cádiz antes de recalar en el Deportivo, un equipo donde el suyo es el nombre más ilustre, pero también los de Salva Sevilla o Mikel Balenziaga. Los blanquiazules están a siete puntos de los puestos de play-off de ascenso y necesitan los goles de Lucas Pérez como el comer.