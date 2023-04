Lucas Pérez explica los motivos de su fichaje frustrado por el Barça

En una entrevista en ‘ESPN’, el delantero gallego ha revelado que estuvo muy cerca de fichar por el conjunto blaugrana hace tres años El Alavés, su equipo, pidió una cantidad por el traspaso a la que el club culé no estuvo dispuesta a llegar

En menos de tres años, Lucas Pérez (34 años) ha pasado de estar en la agenda del FC Barcelona a jugar en Primera RFEF para intentar ayudar al Deportivo, el club de su vida, a volver a las principales categorías del fútbol español. En una entrevista en ‘ESPN’, el delantero gallego ha revelado que estuvo muy cerca de fichar por el conjunto blaugrana, pero que el Deportivo Alavés pidió una cantidad por el traspaso a la que los culés no estuvieron dispuestos a llegar.

“Yo tenía 31 años. El Barcelona ofreció ocho millones de euros, pero el Alavés pedía 15. No pasa nada. Así son las cosas. El Villarreal también estuvo interesado. ¿Qué vas a hacer? Es un tren que pasa y no puedes subir, pero hay que entender al Alavés, que quería mantenerse y vender a su máximo goleador no era una gran idea. Pasó el año siguiente con Joselu, cuando lo quería el Sevilla”, ha declarado el atacante en su conversación con Sid Lowe.

En cuanto a su salida del Cádiz en el mercado de fichajes de invierno, indicó que puso de su bolsillo 493.000 euros para salir, aunque matizó que no tuvo que sacar esa cantidad del banco, sino que era dinero que le tenía que abonar el conjunto andaluz y que perdonó a cambio de la carta de libertad para ayudar al Deportivo, el equipo de su ciudad, a regresar al fútbol profesional, objetivo por el que lucha.