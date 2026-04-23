Luca Caioli: "Lamine Yamal ha devuelto el fútbol callejero que hace gritar al Spotify Camp Nou"

Lamine Yamal sigue maravillando a propios y ajenos en el mundo del fútbol con su asombrosa calidad junto con una insultante juventud que asusta. Todo ello le ha servido no solo para obtener el claro reconocimiento de los expertos, sino para que escritores ya consideren necesario realizar una radiografía de su corta vida.

Desde SPORT, hemos hablado con Luca Caioli, el periodista y escritor italiano, coautor del libro 'Lamine Yamal: El chico prodigio', junto con Cyril Collot.

Luca Caioli, autor de 'Lamine Yamal. El chico prodigio' / comunicacionymas.es

¿Cómo se define Luca Caioli a sí mismo?

"Si tuviera que definirme, diría que mi carrera comenzó como periodista y luego pasé a escribir libros. Así que soy periodista y escritor, con un énfasis especial en biografías, aunque no solo eso. También he escrito novelas, ensayos y otros géneros. Al final, un poco de todo".

¿Qué fue lo que os removió por dentro para decidir escribir una biografía sobre un chico de solo 18 años?

"Mira, voy a poner un ejemplo. Hace años, un periódico inglés criticó mi libro sobre Messi, preguntándose por qué escribir sobre un chico de solo 18 años. Al final, de aquel libro salieron muchas ediciones y se publicaron numerosos títulos sobre él, no solo los míos. Con Lamine Yamal ocurre algo similar, pero incluso más precoz: ya con 15 años impresionaba a todo el mundo. Lo que nos movió es la llegada de algo nuevo y fresco: el regreso del fútbol callejero, ese gusto por el juego que cualquier niño entiende".

"Lamine se va de cinco rivales, inventa un regate que ha visto en YouTube y lo ejecuta como si fuera Ronaldinho o Neymar. Con él vuelve un fútbol que divierte de verdad. Basta ver sus partidos en el Spotify Camp Nou: cada vez que hace un túnel, una bicicleta, una ruleta o un tacón, todo el estadio estalla en gritos".

"Creo que el personaje interesa a todo el mundo. Lo que ha conseguido en solo tres años desde que debutó con el primer equipo del Barça es impresionante. Hay mucho que contar. Un ejemplo: cuando el rey Felipe VI le preguntó "¿tú cuántos años tienes?", esa anécdota refleja perfectamente la intensidad de lo que ha logrado en tan poco tiempo. Esperamos que continúe la trayectoria como lo ha hecho Messi, que sigue vigente".

Lamine se va de cinco rivales, inventa un regate que ha visto en YouTube y lo ejecuta como si fuera Ronaldinho Luca Caioli

Para entender su raíz, fuisteis a Rocafonda. Más allá del fútbol, ¿con qué sensación humana os quedasteis al escuchar a los chavales del barrio que lo ven como un ídolo?

"Hablando con la gente del barrio, se percibe que los chicos tienen ahora un modelo, alguien que les inspira para salir de Rocafonda, un barrio al que se asocia con criminalidad y drogas, aunque no sea toda la realidad".

¿Lamine representa esa esperanza?

"Sí, Lamine se ha convertido en un referente. Es la prueba de que es posible salir adelante incluso desde una situación complicada. Algunos chicos quieren ser profesores o policías, pero muchos sueñan con el fútbol. Lamine es un ejemplo claro de superación".

Se recuerda mucho la famosa foto de 2007 de Messi bañando a Lamine. Como biógrafo, ¿cómo procesas estas increíbles carambolas? ¿Crees en el destino o es simple casualidad?

"El destino me parece una palabra muy grande, pero sí es una casualidad increíble. Nadie podía imaginar algo así. Y luego vinieron más fotos de Messi con Lamine. Ha habido muchas promesas que se desvanecieron o nunca cumplieron las expectativas. En su caso, sea destino o casualidad (o la "peregrinación de San Messi", como digo en broma), Lamine ha acabado llevando el número 10 que pasó de Ronaldinho a Messi y que ahora luce en su espalda. Es una historia preciosa".

Lionel Messi en 2007 bañando a Lamine Yamal para un calendario benéfico. / SPORT

Hubo una disputa entre Espanyol y Barça por su fichaje cuando era muy joven. ¿Cómo cree que un chico de esa edad asimila que dos gigantes se peleen por él?

"Al final influyen varios factores: que te gusten más los colores de un club, el proyecto deportivo que se le presenta a la familia, los consejos de los educadores y entrenadores de La Torreta (que estaban muy cerca de su familia, especialmente de su madre)… y también la ilusión de un niño que jugaba con el Barça en la PlayStation. Todo eso cuenta".

En el libro usáis mucho la expresión francesa 'enfants terribles' para referiros a la nueva camada del Barça. ¿Qué tiene de especial esta generación?

"Ahora mismo hay varios 'enfants terribles' en el Barça, y a veces se equivocan, como es lógico. Recuerdo que un periodista de Madrid me hablaba del "ramillete" que salió del Real Madrid con Raúl Bravo, Casillas, Guti… Una camada de jugadores extraordinarios. Algo parecido está ocurriendo ahora en el Barça, como en la época dorada de Messi, Iniesta, Xavi y Piqué. La diferencia es que esta nueva generación es aún más precoz. Todo va más rápido hoy en día: a los 18 años, Messi no era Lamine, ni Piqué era Cubarsí".

Bernal, Lamine y Cubarsí son de la mágica generación del 2007 / Valentí Enrich

En su vida privada, Lamine ha tenido problemas relacionados con su entorno, algo que también abordáis en el libro. ¿Cómo se habla de algo tan delicado sin cruzar la línea roja?

"Contando solo lo que es verificable, los hechos, sin rumores ni voces anónimas. No hacemos periodismo sensacionalista ni del corazón. Lamine ha reconocido públicamente que ha tenido que madurar muy rápido por la situación que vivió: su madre criando sola a sus hijos, la ayuda fundamental de su abuela y haber crecido en un barrio complicado. Incluso el propio Barça prefirió tenerlo en La Masia para alejarlo de posibles problemas".

Hace poco decías en una entrevista que el Barça tiene que proteger a Lamine. Con tu experiencia, ¿qué consejo le darías?

"Sobre todo, que tenga cerca a personas que le aconsejen con honestidad, no a gente que solo le diga lo que quiere oír. Es muy fácil rodearse de un entorno que te infla el ego. Necesita personas que le ayuden a mantener los pies en el suelo. Debe ser consciente de dónde viene. El dinero y la fama pueden destruirte".

"Llegar a la cima es muy difícil; caer puede ser dramático. Lo realmente complicado es mantenerse. Él todavía tiene mucho margen de crecimiento futbolístico. El consejo es: pies en el suelo, recordar de dónde vienes, cometer las menos tonterías posibles (porque se pagan caro), ser un profesional serio y, después, tener tu tiempo para disfrutar".

En la contraportada del libro decís que ya pueden temblar jugadores históricos como Pelé, Messi, Maradona o Ronaldo. ¿Crees que Lamine llegará a superarlos?

"Eso solo se podrá decir al final de su carrera. Su precocidad es impresionante; el único paralelo claro es Pelé en el Mundial de Suecia de 1958. Pero llegar al nivel de Messi, Pelé o Cristiano Ronaldo es extremadamente difícil. Tiene mucho camino por delante. Debe mantener la cabeza fría, ser un profesional y tener también algo de suerte, porque un mal golpe o una tontería pueden truncarlo todo. Un ejemplo claro es su ídolo Neymar: tenía todo para llegar al Balón de Oro e incluso a varios, y no lo consiguió".

Su precocidad es impresionante; el único paralelo claro es Pelé en el Mundial de Suecia de 1958. Luca Caioli

¿Habéis podido hablar con su entorno más íntimo? ¿Sabéis si el libro le ha llegado a Lamine?

"Creo que sí le ha llegado, aunque no lo sé con certeza. Del entorno más íntimo no tengo información concreta, pero espero que haya podido verlo".

Sabiendo que este es solo el primer capítulo de su vida, ¿la idea es ir ampliando la biografía con el tiempo?

"Sí, exactamente. Queremos seguir contando su historia, mejorando y ampliando el libro según lo que vaya sucediendo, con nuevos testimonios y acontecimientos".

¿Vuestro ojo de periodista y biógrafo ya ha puesto la mira en otra joven promesa para escribir sobre ella?

"Hay muchas promesas, pero no tantas que nos emocionen de verdad en este momento. Además de la cantera del Barcelona, el fútbol francés está produciendo mucho talento. Un caso que nos gusta especialmente es Rayan Cherki: viene del Lyon, como Barcola. Doué y Olise también, pero Cherki tiene esa locura, ese gusto por el regate y el espectáculo que combina con eficacia".

Stuttgart (Germany), 05/06/2025.- France's Desire Doue (L) in action against Spain's Lamine Yamal during the UEFA Nations League semi-final soccer match between Spain and France, in Stuttgart, Germany, 05 June 2025. (Francia, Alemania, España) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI / ANNA SZILAGYI / EFE

Y para terminar: ¿qué consejo le darías tanto a los jóvenes que empiezan en el fútbol como a los que empiezan en la lectura?

"Puedo unir las dos cosas. A los jóvenes a los que les gusta el fútbol y no tanto la lectura, les diría: probad a leer un libro como este, o cualquier libro sobre vuestros héroes. Sé que a muchos niños les cuesta leer, pero me han escrito varios diciendo: "A mí no me gusta leer, pero Messi es mi ídolo y por eso leí tu libro". O "lo leí porque era Messi contra Ronaldo y yo soy del Madrid". El libro deportivo es una buena puerta de entrada a la lectura: LeBron James, Michael Jordan, Alcaraz, Sinner… Hay muchas opciones. No todo tiene que ser Netflix".

"Y a quien empieza a jugar, lo más importante es que se divierta. Sin presión de pensar que mañana serás profesional, porque llega uno entre mil o incluso entre un millón. Tengo amigos de 60 años que todavía se divierten jugando un partido o una pachanga los domingos. El fútbol puede acompañarte toda la vida si lo vives con alegría, aunque solo sea jugando por placer".