FC BARCELONA
Lu Martín, sobre el rerefons de João Cancelo: "Quan estava al Manchester City, sempre preguntava pels resultats del Barça"
El periodista revela el fort sentiment blaugrana de João Cancelo durant la seva etapa al Manchester City de Pep Guardiola
João Cancelo va ser presentat dimarts com a nou reforç del FC Barcelona. El lateral portuguès arriba procedent de l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita, en forma de cessió, per reforçar l'equip de Hansi Flick. Una incorporació de la mà de Jorge Mendes, el seu representant, i de Deco, que va trucar a Cancelo per oferir-li el retorn al Barça després de la seva etapa el 2023-2024, amb Xavi Hernández a la banqueta, en aquell moment.
El club incorpora així un futbolista amb experiència al màxim nivell europeu i amb un perfil ofensiu que pot complementar la idea de joc del Barça. En l’acte de presentació, Cancelo es va mostrar il·lusionat i emocionat per tornar a vestir la samarreta blaugrana. El jugador ja havia manifestat en diverses ocasions la seva admiració pel club, i aquest retorn suposa per a ell l’oportunitat de sentir-se part d’un projecte que sempre ha seguit molt de prop. El seu caràcter competitiu i la seva ambició són dos dels trets que més valora el cos tècnic.
Joao Cancelo, un futbolista molt humà
El periodista Lu Martín, que va passar pel programa de la SER, el 'Què t'hi jugues', explicava algunes anècdotes del jugador portuguès i alguns detalls de la seva personalitat, construïda, en part, per un episodi molt dur que va patir amb 18 anys. “Cancelo va tenir un xoc molt fort a la seva vida perquè es va matar la seva mare en un accident de cotxe quan el portava a l’aeroport, i això el va marcar molt”, explica el Lú Martin. Aquest fet va tenir un impacte profund en la seva personalitat i en la seva manera d’entendre el futbol i la vida.
Va succeir el 5 de gener del 2013, quan aleshores militava al Benfica B. El seu germà Pedro va patir ferides greus, i la seva mare Filomena va perdre la vida. Aquella dolorosa pèrdua va fer que es qüestionés si volia continuar jugant a futbol mentre lluitava amb el dol. "Quan vaig perdre la meva mare, vaig sentir que estava al fons d'un pou. Em sentia com un robot que havia de fer la seva feina, després anar-se'n a casa, dia rere dia. No vaig gaudir del futbol, estava jugant perquè ho havia de fer. Realment vaig pensar a retirar-me perquè ja no tenia sentit", explicava Cancelo.
Des d’aleshores, el lateral portuguès ha viscut la seva carrera amb una intensitat especial. “Ell és un home que vol demostrar-ne sempre més, pel record de la seva mare”, assegura el periodista. Aquest component emocional fa que sigui un futbolista molt implicat, que viu cada partit amb passió i que no s’amaga en els moments difícils.
Sobre el terreny de joc, João destaca per la seva valentia i atreviment. És un jugador capaç d’actuar a les dues bandes, amb una clara vocació ofensiva i una gran qualitat tècnica. “És un home molt valent, molt atrevit, molt ofensiu i molt bona persona”, remarquen, subratllant també el seu vessant humà dins del vestidor. Aquesta intensitat emocional, però, també li ha portat algun conflicte al llarg de la seva carrera. A Manchester era molt estimat, però el seu caràcter impulsiu el feia reaccionar amb ràbia en determinades situacions. “Agafa enrabiades, perquè és molt sentimental i molt implicat”, explica el Lú, tot deixant clar que aquesta manera de ser neix del seu fort compromís amb el que fa.
La gran connexió de Cancelo amb el Barça
Més enllà del seu rendiment esportiu, Cancelo sempre ha mostrat un sentiment especial pel Barça. “És veritat que és molt culer”, assegura el Lú, que té un gran vincle amb membres del Manchester City. "Fins i tot quan jugava al City, seguia de prop l’actualitat blaugrana i els resultats de l’equip. Pujava a l’autocar i una de les primeres coses que preguntava, al Loren i al Manel era: ‘Sabemos qué ha hecho el Barça?’, recorda.
Una anècdota que resumeix bé el vincle emocional de Cancelo amb el club, un sentiment que ara podrà viure des de dins i que el Barça espera que es tradueixi en compromís, rendiment i lideratge al camp.
