Lovro Chelfi, cerca del Al-Diriyah

La actividad en los despachos del Barça no se detiene y se esperan unas últimas horas de mercado especialmente intensas en el filial y La Masia. Uno de los movimientos que está muy cerca de concretarse es la salida de Lovro Chelfi, prometedor extremo croata de 19 años.

Chelfi está a punto de poner fin a su etapa en el conjunto azulgrana para marcharse al Al Diriyah de Arabia Saudí, equipo dirigido por el portugués Bruno Lage. Está previsto que el futbolista del Juvenil A firme su nuevo contrato en las próximas horas. El Barça, sin embargo, no quiere perder completamente el control sobre su futuro y se guardará una opción de recompra, consciente del potencial y margen de crecimiento del joven atacante.

Chelfi, canterano del Barça / fcb

El Barça, pese a aceptar la salida del joven centrocampista ofensivo, se guardará una opción de recompra. En el club azulgrana siguen considerando a Chelfi un jugador con unas condiciones técnicas muy interesantes y no quieren perder definitivamente el control sobre su futuro en caso de que termine explotando en el fútbol saudí.

Chelfi, de 19 años, llegó a Barcelona en el verano de 2025 procedente del NK Kustošija, conjunto de Zagreb que militaba en la SuperSport Druga NL, la tercera categoría del fútbol croata. Antes se había formado en las categorías inferiores del Dinamo de Zagreb. El Barça llevaba varios meses trabajando en su incorporación y finalmente ejecutó una operación por un futbolista al que consideraba una de las grandes promesas de su generación en Croacia.

El Barça sigue apostando por el talento joven

La apuesta, sin embargo, no ha terminado de salir al cien por cien. Chelfi ha tenido participación en el Juvenil A y ha dejado muestras de su calidad, especialmente por su habilidad, su buena zurda y su capacidad para jugar entre líneas o partiendo desde una banda, pero no ha conseguido dar el salto definitivo al Barça Atlètic ni disponer de las oportunidades que esperaba.

Chelfi, en acción / sport.es

En la operación también juega un papel importante Andy Bara, representante del futbolista y un agente que mantiene una excelente relación con Deco y con el Barça. Bara trabaja también con varios futbolistas de primer nivel y ha participado en diferentes operaciones vinculadas al club azulgrana.

Chelfi comenzará ahora una aventura muy diferente en un Al Diriyah que está construyendo un proyecto ambicioso en Arabia Saudí. Bruno Lage cuenta en su plantilla con nombres de enorme experiencia como Darwin Núñez, Idrissa Gueye, Enzo Millot, Berat Djimsiti o Chancel Mbemba.

El Barça permitirá así que el croata busque los minutos y la continuidad que no ha encontrado en Barcelona, pero manteniendo abierta una puerta para el futuro. En el club siguen creyendo en su talento y por eso la opción de recompra será una de las claves de la operación.