Louzán veía positivo el encuentro de Miami

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, fue protagonista este jueves en el 'Nueva Economía Fórum de Madrid'. Louzán hizo un repaso a la actualidad del fútbol español y se pronunció acerca del partido suspendido en Miami.

El presidente explicó que veía con buenos ojos la iniciativa de Javier Tebas, matizando que “lo único que hemos hecho es tramitar la petición de los dos clubs, elevarla a UEFA y continuar la tramitación, no hay vencedores ni vencidos, debe haber unidad".

En cualquier caso consideraba la iniciativa de forma positiva porque "la promoción es muy importante a nivel internacional para generar recursos".

La referencia de la Supercopa

El dirigente puso de ejemplo la Supercopa de Arabia, un evento que siempre ha considerado "acertado" y recordó que en la Supercopa que se jugó en Marruecos "se generó un millones y con Arabia entran 51 millones de euros directos al fútbol español, la mitad se lo llevan los clubs participantes, pero queda la cifra de 26 millones para los clubs nacionales".

Louzán considera que "tenemos que parar a pensar si vale la pena este gran evento, yo digo que sí, que vale la pena por los más de 600 equipos que se van a beneficiar”.

Javier Tebas, invitado al desayuno, solo dedicó elogios a Rafael Louzán en su exposición sobre el trabajo efectuado en los diez meses que llevan a cabo. “El fútbol español tiene suerte de contar con un trabajador incansable, de detección de los problemas rápidos".

En cuanto al Secretario de Estado, José Manuel Rodríguez Uribes, también le tendió la mano, aunque sobre el partido de Miami apostilló que "el Gobierno solo apareció al final para dejar su comentario", añadiendo que "vamos a trabajar en la misma dirección, aunque tengamos posturas diferentes".

Mundial 2030

Sobre el Mundial del 2030 expuso que todos los beneficios económicos que supondrán para España y que "no sería explicable que la final no fuera en España cuando tiene el 55 por ciento de la organización del mismo. Queremos estar a la altura. Hay que trabajarlo porque Marruecos está haciendo su trabajo. Y de qué manera”.

Louzán también habló de la Superliga y se felicitó de que el proyecto haya quedado parado porque “hubiera supuesto un perjuicio muy importante para el fútbol español y sus territoriales, es bueno que no viera la luz”.