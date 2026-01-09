Louzán y Tebas visitaron la Fan Zone de la Supercopa en Jeddah

La Supercopa de España 2026 se decidirá en la gran final del domingo en Jeddah. A orillas del mar Rojo, en la conocida Corniche y junto a la Mezquita Flotante, los seguidores del torneo cuentan con un punto de encuentro para calentar motores en las horas previas al gran duelo. El FC Barcelona y el Real Madrid CF se verán las caras en la final del domingo 11 de enero, y la ciudad saudí ofrece desde estos días un ambiente festivo alrededor del evento.

Durante las jornadas previas, la Fan Zone se convirtió en el lugar de referencia para reunirse, compartir la previa y acercarse a la historia de la competición. En un entorno privilegiado, los asistentes pueden pasear por distintos espacios temáticos, hacerse fotos con elementos del torneo y disfrutar de propuestas pensadas para animar la cuenta atrás hacia el partido decisivo, con opciones para distintos públicos y edades.

Louzán y Tebas, en la Supercopa de España / RFEF

Este viernes 9 de enero, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, realizó una visita institucional a la zona junto al presidente de LALIGA, Javier Tebas. Ambos recorrieron las áreas habilitadas para los aficionados y conocieron de primera mano el funcionamiento del dispositivo y las actividades programadas.

El recinto incluye una muestra fotográfica con momentos históricos del campeonato, además de un apartado dedicado a los grandes éxitos recientes del fútbol español. Allí se exhiben varios de los trofeos más emblemáticos conquistados por la Selección: la Copa del Mundo, las Eurocopas, así como el título de la UEFA Nations League. Todo ello comparte protagonismo con el símbolo que centra la atención estos días: el trofeo de la Supercopa de España 2026, que levantará el ganador del Clásico.

La llegada de Louzán y Tebas fue a las 18:30 horas, en una visita que sirvió para saludar a los aficionados y poner en valor el ambiente previo a la final. La Fan Zone continuará siendo el epicentro de la previa en Jeddah hasta el domingo. La presencia del presidente de la Liga también sirvió para escuchar su opinión acerca de la competición: "LaLiga siempre está contenta de que jueguen la final los dos equipos que han ganado antes sus partidos y, si es un Real Madrid - Barça, que es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo y encima siendo partido oficial, bien. Estos clubes hacen grande a la Liga y a la Supercopa. Son compatibles; hubo una época en que se quiso que no lo fuesen, pero lo son, estamos encantados".