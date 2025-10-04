Louzán pide "paz" con Lamine Yamal: "No hay que darle más bombo"

Lamine Yamal está siendo el gran protagonista de la previa del segundo parón de selecciones de la temporada 2025/26. Después de ser infiltrado por la selección española para poder disputar los partidos de clasificación para el Mundial ante Bulgaria y Turquía y perderse varios partidos con el FC Barcelona por culpa de las molestias en el pubis, que aún persisten, el club blaugrana pidió a la Federación Española que el joven futbolista de Rocafonda fuera liberado para ventana internacional de octubre, pero Luis de la Fuente hizo caso omiso y lo incluyó en la convocatoria.

El seleccionador absoluto argumentó en rueda de prensa que Lamine había disputado los 90 minutos contra el PSG y que el Barça no había enviado ningún informe médico para corroborar que no estaba en condiciones de jugar con la selección española. Horas después, el club blaugrana emitió un comunicado médico informando que el canterano estará entre dos y tres semanas de baja después de que hayan "reaparecido" sus problemas en la espalda.

La Selección reaccionó y desconvocó a Lamine Yamal, no sin antes enviar un 'dardo' a la entidad culé: "En aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno como se hace con todos los futbolistas que juegan con la Selección española, se procede a su desconvocatoria".

El presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, aprovechó su presencia en la 'X Gala del Altruismo' organizada por la Fundación José Ramón de la Morena para intentar poner paz entre todas las partes. "El Barcelona es un gran club y estamos coordinados con ellos. No hay que darle más bombo a este tipo de polémicas, solo la dimensión justa que tiene", declaró en la 'Cadena SER'. "Si hay un parte médico, se valora como corresponde. Me gusta que haya buen ambiente y que haya paz", pidió.

En esta línea conciliadora, Louzán sentenció sus declaraciones agradeciendo "a quienes han facilitado la presencia de jugadores clave en esta convocatoria". "Lo importante es que España es número uno del ranking mundial en fútbol masculino y femenino", finalizó.