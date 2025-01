Louzán: "Laporta insultó y se disculpó a su manera"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, concedió una entrevista a 'El Chiringuito de Jugones' en la que fue preguntado por diferentes cuestiones, entre ellas, por la Supercopa que se disputó en Arabia Saudí y que coronó al FC Barcelona como campeón, tras vapulear al Real Madrid en la final por 2-5.

Antes de que se disputasen las semifinales, que enfrentaron a los catalanes con el Athletic Club, el club culé recibió la cautelar del Consejo Superior de Deportes (CSD) para las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor más allá del 31 de diciembre. Algo que se recibió en todos los órganos del Barça con una enorme alegría. El presidente Laporta fue cazado reaccionando a tal noticia, con gritos de emoción y realizando alguna 'botifarra'.

Posteriormente, varios medios informaron que el máximo mandatario de la entidad catalana insultó a algunos miembros de la RFEF a su llegada al palco del Estadio Al Jawhara de Jeda. Así lo confirmó, también, Louzán en la citada entrevista.

"A mí no me insultó, a directivos de la RFEF parece ser que sí. Había testigos periodísticos que lo acreditan, los directivos también me lo dijeron con claridad. Patadas no lo sé, yo estaba saludando a los árbitros en los vestuarios, cosa que me vino muy bien. Cuando llegué arriba, había tensión, pero todo va pasando, esto es el fútbol", comentó el presidente de la RFEF.

Preguntado sobre si pidió perdón por su actitud, el relevo de Rubiales en la Federación respondió: "Se disculpó a su manera el día siguiente hablamos, teníamos una recepción con las autoridades de Arabia Saudí. A su manera, el hombre dijo que el fútbol es pasión, que lo teníamos que entender... Es fútbol, vamos a intentar que vuelva el agua al cauce".