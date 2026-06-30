Louzán destaca el aumento de ingresos de derechos audiovisuales de la RFEF a 117,3 millones de euros

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol Rafael Louzán, destacó en la Asamblea Ordinaria de la RFEF que se celebra este martes en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas el aumento significativo de los ingresos de esta por los derechos audiovisuales hasta alcanzar los 117,3 millones de euros y también los procedentes de patrocino a 80,7 millones de euros.

Durante su intervención, Louzán remarcó el crecimiento a su vez de los ingresos por los derechos de la Copa del Rey, tras en acuerdo con LaLiga para la comercialización las eliminatorias, que permitirá un crecimiento en torno al 20%, y el nuevo contrato con la Junta de Andalucía para albergar la final que supondrá unos ingresos de 4 millones de euros anuales.

Entre otras cifras, Louzán repasó los 53 millones de euros obtenidos como ingresos de la Supercopa, que, en su opinión, han hecho de esta "la más exitosa de todas las que se han celebrado" y de los que más de 20 millones se destinaran a los equipos participantes y 26 millones al fútbol no profesional.

"Esta gestión repercute directamente en más recursos para el fútbol", señaló el presidente, antes de aludir al nuevo sistema de ayudas a las federaciones autonómicas, por encima de los 46 millones de euros, en función de sus necesidades tras la consulta hecha con ellas la temporada 2025/26.

"Las Federaciones son el eje transversal de esta institución, son su prolongación y su esencia. Trabajamos en racimo, trabajamos unidos para hacer fuerte al fútbol español. La Real Federación Española de Fútbol es hoy la casa abierta al mundo del fútbol español. Es un espacio de entendimiento, diálogo, escucha activa y colaboración, afirmó.

Louzán recordó que hace un año habló a la Asamblea de "la necesidad de entrar en una nueva fase, un periodo de estabilidad ya conquistada entre todos", y consideró que el fútbol español puede estar satisfecho.

"Satisfechos, pero no conformes, porque queremos más. Vinimos a hacer, no a estar y durante esta temporada que acaba hemos trabajado intensamente para ello. Es nuestra obligación que todos los actores del fútbol trabajemos en la misma dirección y que haya lealtad y coordinación entre instituciones y toda la familia del fútbol", afirmó tras tener un recuerdo para Venezuela los afectados por los terremotos.