El 'look' de Lamine Yamal más intelectual

El FC Barcelona se la juega esta noche en el Spotify Camp Nou. El conjunto de Hansi Flick buscará la épica ante su afición. Los jugadores sueñan con una posible remontada, que no será nada fácil, pero intentarán luchar hasta el final. Los azulgranas perdieron 4-0 en el Riyadh Air Metropolitano, una derrota durísima que dejó al equipo en estado de 'shock', sorprendidos, y con el compromiso de salvar la eliminatoria en la vuelta.

La expectación es máxima. El Spotify Camp Nou estará lleno, con prácticamente todas las entradas vendidas y el retorno de 750 miembros de los diferentes grupos de animación, que se ubicarán en el lateral del Gol Sur. El Barça llega al partido con una dinámica mejorada respecto al encuentro de ida. De hecho, el equipo se encuentra en estado de gracia tras la victoria ante el Levante (3-1) y el Villarreal (0-4), resultados que han cambiado el rumbo del equipo pese al tropiezo en Montilivi.

El futbolista más determinante ante el submarino amarillo fue Lamine Yamal. El de Rocafonda confesó estar “enchufado” y centrado en este momento tan importante de la temporada, y lo demostró con un hat-trick espectacular. Los de Hansi Flick necesitan a Lamine y Lamine necesita al equipo. Lleva dos goles y una asistencia en Copa y 18 goles y 14 asistencias en todas las competiciones.

De hecho, es uno de los jugadores en los que más se confía para lograr la remontada. Publicó durante la semana el famoso mensaje de “1% de posibilidades y 99% de fe”, dejando claro que será complicado, pero no imposible eliminar al Atlético de Madrid.

El cambio de estilo de Lamine

Para este encuentro emocionante, Lamine ha decidido cambiar su 'look'. Esta mañana presentó un estilo diferente, con el flequillo abierto, sus mechas rubias habituales y los rizos. Además, llevaba unas gafas de visión, que ya se le han visto en más de una ocasión y el uniforme azul correspondiente a las citas de Champions del Barça.

Muchos futbolistas deciden cambiar su estilo en momentos concretos de su carrera, ya sea para darle un giro a la dinámica o por superstición. Lamine quiere estar “de gala” para ofrecer un gran partido contra el Atlético de Madrid y demostrar su mejor nivel sobre el terreno de juego.

Lamine Yamal, concentrado para el encuentro de esta noche en el Spotify Camp Nou / David Bernabéu

El encuentro promete intensidad desde el primer minuto, con el FC Barcelona buscando marcar temprano para alimentar la esperanza de la remontada, de la mano del de Mataró. El público jugará un papel fundamental para empujar al equipo en los momentos de mayor dificultad. Los blaugrana saben que deberán mantener la concentración defensiva y aprovechar las oportunidades ofensivas que aparezcan.

Hansi Flick ha trabajado durante la semana en ajustar los detalles tácticos y reforzar la presión alta para intentar incomodar al rival. La noche en el Camp Nou puede convertirse en una de esas citas históricas (que recuerdan a la del PSG) si el equipo logra encadenar los goles necesarios para revertir la eliminatoria.