Frenkie de Jong lesiónCamp NouMbappé lesiónCuadro Champions LeagueSorteo ChampionsCruces ChampionsHorarios GP TailandiaMateu LahozMarc GuiuRivales Barcelona ChampionsRivales Madrid ChampionsRivales Atlético ChampionsPlaza extra ChampionsEbrima TunkaraAlineaciones probables Barcelona - VillarrealJulián ÁlvarezOriol RomeuGoleadores ChampionsPiquéPrestianni ViniciusCuándo juega AlcarazMárquezVan AertJorge LorenzoEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaIsidro NavarroElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Estrada FernándezEdu AguirreJuegos gratis PS Plus marzo
FC Barcelona

La lona de Messi no era la única prevista

Una precandidatura que no llegó a dar el paso había previsto una iniciativa muy similar

Marc Ciria ha sorprendido a Barcelona con una lona gigante que dará que hablar.

Marc Ciria ha sorprendido a Barcelona con una lona gigante que dará que hablar. / SPORT

Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

La precandidatura de Marc Ciria, ‘Moviment 42’ sorprendió en la precampaña con una lona gigante con Leo Messi como protagonista situada en un edificio de la esquina entre Travessera de Gràcia y la calle Aribau. La iniciativa empezó a planificarse más de un mes antes de hacerla realidad, un tiempo necesario para lograr los permisos y producir la pancarta, que tuvo un coste de 150.000 euros.

La imagen llegó a todos los rincones del mundo y tuvo 167 millones de impactos, según explican desde la precandidatura, que se muestra muy satisfecha con el resultado obtenido a nivel mediático.

La lona colgada por Laporta en Madrid en 2021

La lona colgada por Laporta en Madrid en 2021 / SPORT

Sin embargo, esta idea, inspirada en la lona de Joan Laporta en 2021 al lado del Santiago Bernabéu, no solo la tuvo el equipo de Marc Ciria, sino que también se llegó a plantear en otros grupos de socios que llevaban algunos meses trabajando en una posible precandidatura a las elecciones del Barça.

De hecho, se llegó incluso a realizar algunos diseños en los que Messi también era el protagonista y en los que también aparecía escrita una frase similar a la de Laporta y a la de Messi. Finalmente, no se dieron las condiciones para dar el paso definitivo y presentar la precandidatura.

