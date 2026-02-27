Confidencial SPORT
FC Barcelona
La lona de Messi no era la única prevista
Una precandidatura que no llegó a dar el paso había previsto una iniciativa muy similar
La precandidatura de Marc Ciria, ‘Moviment 42’ sorprendió en la precampaña con una lona gigante con Leo Messi como protagonista situada en un edificio de la esquina entre Travessera de Gràcia y la calle Aribau. La iniciativa empezó a planificarse más de un mes antes de hacerla realidad, un tiempo necesario para lograr los permisos y producir la pancarta, que tuvo un coste de 150.000 euros.
La imagen llegó a todos los rincones del mundo y tuvo 167 millones de impactos, según explican desde la precandidatura, que se muestra muy satisfecha con el resultado obtenido a nivel mediático.
Sin embargo, esta idea, inspirada en la lona de Joan Laporta en 2021 al lado del Santiago Bernabéu, no solo la tuvo el equipo de Marc Ciria, sino que también se llegó a plantear en otros grupos de socios que llevaban algunos meses trabajando en una posible precandidatura a las elecciones del Barça.
De hecho, se llegó incluso a realizar algunos diseños en los que Messi también era el protagonista y en los que también aparecía escrita una frase similar a la de Laporta y a la de Messi. Finalmente, no se dieron las condiciones para dar el paso definitivo y presentar la precandidatura.
- Real Madrid - Benfica: resumen, resultado y goles del partido de la Champions League
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- El mensaje de Rashford tras la cumbre de sus agentes con el Barça
- Contundente y dura respuesta del Barça tras darle la razón el CTA
- ¡Piqué se burla de Arbeloa en pleno centro de Madrid para presentar la nueva temporada de la Kings League!
- Bastoni prefiere al Inter y se aleja del Barça
- El Barça pide a Hamza que vuelva: luz verde inminente
- Los tenistas pierden la esperanza con Alcaraz: 'Es mucho más fuerte que nosotros