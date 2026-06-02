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¡Locura en Turquía! El mensaje de Anna Lewandowska que desata los rumores de Lewandowski al Fenerbahçe

La esposa del futbolista responde a un seguidor con un enigmático "Será Turquía"

Robert Lewandowski celebra el título de Liga

Robert Lewandowski celebra el título de Liga / AFP7 / Europa Press/Javier Borrego

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Sergi Castillo

Sergi Castillo

La etapa de Robert Lewandowski en el FC Barcelona ya es historia. Tras su reciente y oficial despedida del club azulgrana, el futuro del goleador polaco está más en el aire que nunca. Sin un destino claro confirmado para la próxima temporada, los rumores sobre cuál será su próximo equipo no dejan de crecer, y en las últimas horas muchas miradas apuntan hacia un mismo lugar: Turquía.

El nombre de Lewandowski ha irrumpido con fuerza en el entorno del Fenerbahçe. La razón principal tiene nombre y apellidos: Hakan Safi. El candidato a la presidencia del histórico club de Estambul ha convertido el potencial fichaje del exdelantero culé en su gran baza electoral para hacerse con el mando del equipo. De hecho, según apuntó el periodista especializado Nicolo Schira, ya se estaría hablando de una oferta mareante que le garantizaría al polaco un salario de unos 10 millones de euros netos por temporada.

Lewandowski, después del amistoso de Polonia contra Ucrania

Lewandowski, después del amistoso de Polonia contra Ucrania / EFE

Su esposa lo pone en el foco

Aunque por el momento la operación es vista como una promesa de campaña, la chispa ha terminado de encenderse gracias a Anna Lewandowska. La empresaria y esposa del jugador, que se encuentra estos días en Ibiza impartiendo su famoso evento de entrenamiento "Kick the Barre", publicó unas fotos en Instagram agradeciendo poder trabajar en lugares tan increíbles.

Fue entonces cuando, en la sección de comentarios, un seguidor le preguntó directamente: "Anna, ¿hay alguna posibilidad de ir a Turquía?". La respuesta de Lewandowska fue tajante y directa: "Será Turquía".

Si bien es altamente probable que Anna se refiriera a que volverá a organizar uno de sus exclusivos campamentos deportivos en el país otomano (algo que ya hizo el año pasado), la ambigüedad del mensaje en este momento de incertidumbre sobre el futuro de su marido ha provocado una auténtica avalancha.

Los aficionados turcos no han tardado en inundar sus redes sociales con miles de corazones amarillos y azul marino (los colores del Fenerbahçe) y con el ya clásico lema "Come to Fenerbahçe" (Ven al Fenerbahçe). Robert y su familia conocen bien el país, ya que suelen pasar siempre una semana de vacaciones en la zona de Antalya.

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Por ahora, Lewandowski sigue meditando su próximo paso tras cerrar su ciclo en el Barça, pero en Estambul ya sueñan despiertos con que el "Será Turquía" de Anna acabe confirmando el bombazo del mercado.

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