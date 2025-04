Locura por Pedri en La Maquinista

Pedri es uno de los jugadores más queridos por la afición azulgrana, un hecho que se ha mostrado esta tarde en un acto publicitario en la tienda BioTechUSA La Maquinista, donde se han acercado hasta el punto de encuentro centenares de aficionados para ver de cerca al futbolista.

El centrocampista ha sido aclamado por los seguidores que le esperaban a las puertas del local con gritos de "madridista el que no bote" o "Pedri Balón de Oro". Además, el canario se ha mostrado cercano con la multitud: ha firmado camisetas, se ha fotografiado con los aficionados y hasta ha grabado felicitaciones en vídeo.

El encuentro se anunció el pasado martes a través de un mensaje publicado por los canales oficiales de la marca de suplementación deportiva. En el comunicado, asimismo, se anunció un sorteo para ganar tres entradas para conocer al jugador sin necesidad de hacer cola.

El buen rendimiento de Pedri

El centrocampista está pasando por su mejor momento futbolístico desde que llegó al Barcelona. El canario ha logrado dejar a un lado las lesiones y se ha convertido en un imprescindible, tanto para Hansi Flick como para la afición, quienes, en la mayoría de partidos han coreado su nombre tras alguna acción o sustitución.

El azulgrana ha hablado sobre su rendimiento en una entrevista en El País: "Entrené, cambié mi dieta, empecé muchas cosas. Cambié mi forma de entrenar. Hacía todo lo posible, pero no funcionaba. Ahora todo funciona. Nadie sabe la verdadera razón. Cambié algunas cosas, pero no puedo decir que eso fue exactamente lo que me ayudó. Quizás mi cuerpo simplemente evolucionó”.

Actualmente Pedri está jugando muy cerca del pivote defensivo, donde ha encontrado su mejor versión. "Es la posición más cómoda en la que me he sentido en mi corta carrera. A veces parece mucho tiempo, pero no lo es. Es una posición en la que toco mucho el balón. También soy activista; intento ayudar".

Además, el futbolista ha querido destacar sobre su juego que "es genial hacer un regate o un tiro especial. Pero necesitamos ser más prácticos. Mucha gente me pregunta si pienso en el regate o si lo practico, pero no lo hago. No he visto ningún vídeo para imitar el regate. Es solo una sensación, no hay explicación. Cuando estás en el campo, tu cabeza funciona sola. No hay tiempo para pensar”.