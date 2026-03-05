Locura en Newcastle: asalto al Barça en el Camp Nou

Aún faltan casi dos semanas para la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Ni tan siquiera se ha disputado el partido de ida. Da lo mismo, en Newcastle se ha desatado una auténtica locura para no perderse un solo detalle del gran duelo europeo. La afición 'magpie' está convencida que hay opciones de dar la sorpresa, eliminar al gran Barça de Flick y hacer historia plantándose en los cuartos de final de la máxima competición europea.

No es ninguna novedad que Saint James Park volverá a registrar un lleno absoluto. No cabrá un alfiler en el gran enfrentamiento del próximo martes. Una auténtica olla a presión para recibir a un Barça que supo sobreponerse a todas las adversidades para sumar los tres puntos en la fase regular. Pero lo que no es normal a estas alturas es todo lo que se está preparando para organizar el choque de vuelta en el Spotify Camp Nou.

Desde Newcastle, y tras realizar diversas consultas con el Barça, ya saben que de inicio tienen a disposición un lote de 2215 entradas disponible. Sin duda, una absoluta ridiculez después que el club haya abierto consultas para recibir las primeras peticiones de viaje para acompañar al equipo en el desplazamiento a Barcelona.

Con el plan de viaje apenas publicado, fuentes del Newcastle aseguran que ya han recibido más de 10.000 peticiones para arropar al conjunto de Eddie Howe en el Camp Nou. Y eso que el periodo continúa abierto y el encuentro está programado para el 18 de marzo a las 18.15 horas.

En el club ya han contactado con el Barça para conocer los detalles del aforo real para el partido de vuelta de la Champions. Fuentes inglesas afirman que el Barça habría confirmado el aumento de localidades e incluso habría advertido que cumpliría la normativa UEFA y ampliaría el lote de entradas reservadas para la afición rival hasta un máximo de 3.100.

La afición 'magpie' lo tiene claro: habrá desembarco en Barcelona para arropar al equipo en la vuelta de la Champions. Ahora falta por determinar qué número de entradas saldrá a la venta y qué sucederá con el resto de aficionados que viajarán hasta la Ciudad Condal pese a no tener acceso al Spotify Camp Nou.

En estos casos está previsto un dispositivo especial de las fuerzas y cuerpos de seguridad para ejercer un control absoluto sobre los clásicos seguidores que viajan con o sin entrada.