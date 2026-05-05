Locura por el clásico: una "superproducción audiovisual" y entradas a 12.500 euros

Se avecina un clásico histórico, en toda la dimensión de la palabra: aunque los duelos entre Barça y Madrid siempre dejan momentos icónicos, de los que permanecen en el recuerdo durante muchos años, ninguno como el que se jugará el próximo domingo en el Spotify Camp Nou.

Será el primero en el que el Barça pueda ser campeón ante su eterno rival. 125 años de historia del club, casi cien años de la historia de la Liga (desde 1929) y nunca había llegado el Barça a esta situación, la de poder ganar la Liga ante su eterno rival. Sí, será un clásico definitivamente histórico. Más que un clásico.

Para el Barça será la primera vez: podrá cantar el alirón ante el Real Madrid. En 1932 sucedió al revés, el equipo blanco fue campeón tras empatar en Les Corts. Ha llovido.

De la relevancia de este clásico hablan varios datos: uno de los más significativos es el de las entradas para ver el partido en directo. "Una locura", admiten desde el club azulgrana. Las entradas ya están agotadas, y solo quedan disponibles las llamadas entradas VIP. Los precios asustan: entre los 2.500 y los 12.500 euros por cada entrada.

Los responsables de prensa del Barça están ya gestionando el aluvión de peticiones de periodistas que quieren cubrir el partido en directo. Tan solo de prensa escrita, el Barça ha recibido ya 350 peticiones. No todos tendrán la suerte de tener un hueco reservado, por falta de espacio.

Raphinha eleva una vaselina sobre Lunin tras superar a Lucas en el clásico del Bernabéu. / -

Un mosaico espectacular

El Camp Nou se vestirá de gala, como en las grandes ocasiones: el que puede ser el partido de Liga más recordado de la historia del estadio blaugrana empezará con un mosaico preparado por el club azulgrana, cuyo lema aún está por decidir.

Para quienes no puedan asistir al estadio, la retransmisión de televisión será la solución. No será un día cualquiera, tampoco para los responsables de emitir el partido por televisión. Será probablemente la retransmisión de un partido de la Liga con más detalles técnicos de la historia de la competición. Será "una superproducción audiovisual", confirman desde las oficinas de LaLiga.

Se emplearán un total de 37 cámaras, más que en ningún otro partido de la historia de la Liga. Además de las habituales, la retransmisión de televisión contará con cámaras de última generación, entre ellas la RefCam, la cámara que registra todos los movimientos, decisiones -y comentarios- del árbitro.

Como una película en el cine

También se emplearán otras cámaras, como la Agito, el estabilizador Ronin y las Cinecams.

Agito es un 'dolly' robótico capaz de ofrecer movimientos fluidos a ras de césped. Los estabilizadores Ronin permiten seguir a los protagonistas con cámaras en movimiento sin vibraciones; mientras que los Cinecams, son cámaras de estética cinematográfica que aportan primeros planos con fondo desenfocado y una imagen más inmersiva.

El partido podrá verse el directo en 190 países: el partido volverá a tener una dimensión planetaria, convertido ya en uno de los grandes escaparates del mundo del fútbol. No es únicamente el gran partido del fútbol español: es uno de los contenidos premium con los que LaLiga proyecta su marca en todo el mundo.

Arbeloa, actual técnico del Madrid, en un clásico / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

El partido del equilibrio histórico

Por si faltasen alicientes, el clásico también puede suponer un equilibrio histórico total entre ambos equipos. En el balance global, el Madrid está solo un paso por delante, con 106 victorias, por 105 del Barça en 263 clásicos.

LaLiga publicó que, contando desde el primer duelo de 1902 e incluyendo la Copa de la Coronación, se han disputado 263 partidos entre ambos, con 106 triunfos del Real Madrid, 105 del Barça y 52 empates. El balance goleador es de 447 goles madridistas y 436 azulgranas. "La rivalidad más equilibrada del fútbol de elite", presume LaLiga.