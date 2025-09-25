Locura por el Barça en Oviedo

Este jueves a las 21:30 horas el Barça vuelve a medirse al Oviedo después de más de 20 años de la última vez. Por este motivo, la expectativa con este partido, sobre todo por parte de la afición asturiana, es máxima, algo que ya ha quedado demostrado en las horas previas al encuentro.

Concretamente, fue el 27 de mayo de 2001 cuando los asturianos dieron la sorpresa y ganaron por la mínima en el Camp Nou. Ese día sería la última vez que los carbayones se enfrentarían a los azulgranas en La Liga. No obstante, con el ascenso a primera del Oviedo de la temporada pasada ha comportado que este encuentro se pueda volver a disputar.

Este hecho ha provocado un gran interés por parte de los aficionados asturianos, quienes desde primera hora de la mañana se han acercado al aeropuerto para dar la bienvenida a la expedición blaugrana. Al final, se han acabado reuniendo allí unas 800 personas.

Pero esto no acaba aquí, sino que en el hotel donde se alojan los futbolistas azulgranas, el cual se encuentra a las afueras de la ciudad, a unos 15 km, los esperan un centenar más.

❗ La última hora del Barça desde Oviedo



🎤 @ferrancorreas pic.twitter.com/2TdOQEiyp5 — Diario SPORT (@sport) September 25, 2025

Ausencias para el partido

Pese a la locura por el Barça que se ha desatado en Asturias, los seguidores no han podido disfrutar de la presencia de jugadores como Lamine Yamal, la gran estrella del equipo dirigido por Hansi Flick, quien se está recuperando de una pubalgia.

Por otro lado, el técnico germano tampoco podrá contar con Fermín López, que se lesionó en el último partido de Liga contra el Getafe, ni con Alejandro Balde, que sigue con su procesó de recuperación tras sufrir una lesión muscular durante el primer parón de selecciones de la temporada.

Además, Gavi pasó por quirófano el martes pasado para solucionar la lesión en el menisco interno y se estima que estará alrededor de 4-5 meses de baja. Así como Marc-André ter Stegen, quien sigue con su tratamiento tras la operación de espalda a la que se sometió durante el verano.