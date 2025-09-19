Locos por Pedri: "Es lo más parecido a Laudrup"

Pedri González exhibió de nuevo su clase en la Champions League. Su debut en la máxima competición continental no pudo ser mejor. Pedri manejó el fútbol a su antojo, una vez superada la salida en tromba del Newcastle, y en Inglaterra quedaron maravillados con su actuación.

El mito del Manchester United, Paul Scholes, colgó una 'story' en Instagam muy elocuente sobre Pedri: "Es mi nuevo jugador favorito". Un elogio de mucho prestigio viniendo de un futbolista que marcó una época en uno de los clubs más grandes de Inglaterra.

Por su parte, Thierry Henry, en sus habituales comentarios en la CBS: "Es el jugador que más se parece a Laudrup". El ex blaugrana destacó la calidad y temple que tiene Pedri para marcar las diferencias.

No solo los ex jugadores se rindieron a Pedri, sino que también Jack Grealish: "Pedri y De Jong son un disfrute verles jugar". Grealish está cedido actualmente por el Manchester City al Everton. Un caso un tanto insólito a sus 29 años, pero encaminado a que el talentoso futbolista recupere su mejor versión. El Everton tiene una opción de compra a final de temporada por unos 60 millones de euros.

La prensa inglesa también habla maravillas del juego del Barça, aunque centran mucho más el foco hacia Rashford. Inglaterra ha recuperado la ilusión por uno de sus grandes talentos. El seleccionador, Thomas Tuchel, tomó nota en la grada de un futbolista que va camino de recuperar su mejor versión en el FC Barcelona.

Sigue jugándolo todo

Por ahora, Rashford ha dejado la primera pincelada de su calidad, pero el nivel de Pedri va mucho más lejos. Desde que llegó al Barça está deslumbrando y, de forma muy especial, con la presencia de Hansi Flick que ha dado en el clavo para encontrar su posición ideal y ha seguido la teoría de que es mejor que no rote para tener su físico al cien por cien.

Pedri estuvo a un gran nivel en Saint James' Park / Valentí Enrich

Pedri es el jugador de campo con más minutos acumulados esta temporada, con 441, es decir, solo nuevo de descanso respecto a Joan Garcia, que lo ha jugado todo. La temporada pasada solo fue superado por Rahipnha, con los 4.661 minutos del brasileño por los 4.646 del tinerfeño.

Este Barça no se puede entender sin Pedri, igual que ocurre en la selección española. El de Tegueste está brillando con luz propia y sus propios compañeros lo ven como claro candidato al Balón de Oro.

Frenki y el Balon de Oro

Su compañero de fatigas en la medular, Frenkie de Jong, así lo manifestó al término del partido cuando le preguntaron sobre las opciones de Raphinha y Lamine al Premio. "¿Pedri está entre los candidatos? Entonces también tiene opciones".

Pedri es el faro del juego barcelonista. A sus 22 años, ha alcanzado un nivel de madurez insólito. Su gestión del tiemo de descuento fue el mejor ejemplo de su grandeza como futbolista. Inteligencia, calidad y seguridad para mantener una victoria de oro.