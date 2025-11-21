Los locales abren la persiana al retorno del Camp Nou: "Estos dos años han sido muy duros, bajamos un 70%"

Han pasado dos años y medio desde que el Camp Nou bajó la persiana en aquel partido ante el Mallorca, correspondiente a la penúltima jornada de la temporada 2022-23. Dos años y medio en los que el Barça ha jugado lejos de su hogar, en Montjuïc, y en los que las calles de Les Corts han dejado de escuchar ese murmullo único que solo se forma en los días de partido.

Este sábado, ante el Athletic Club, el estadio volverá a abrir parcialmente sus puertas. Solo con 45.000 aficionados, pero con un golpe moral muy necesario para el barcelonismo, que ha vivido demasiado tiempo sin un hogar. Y junto a él, vuelve también una parte de la vida que el barrio había perdido.

SPORT recorrió algunos de los bares y locales situados alrededor del estadio para entender cómo han sido estos años y cómo viven la cuenta atrás hacia el tan esperado regreso.

"Gasté más de 70.000 euros para intentar aguantar el bar hasta la vuelta del Barça"

Estos dos años y medio han dado para mucho. Y alguien que tuvo que cambiar y adaptarse para sobrevivir fue Maurizio Barbato, gerente de la actual pizzería Camp e Pizza (Travessera de les Corts), que nos explicó su historia: “Te digo la verdad. El problema que nosotros hemos tenido es que nos dijeron que la obra duraría un solo año. Han pasado dos años y medio, no uno. Yo he invertido mucho dinero. El bar de al lado era mío, pero lo tuvo que vender. Perdí mucho dinero. Un alquiler aquí es muy caro y, además, la gente, si no está el Barça, te da muy poca cosa. Tres cervezas, dos al día… aquí todos los negocios se mueven con el Barça. Gasté más de 70.000 euros para intentar aguantar el bar hasta la vuelta del Barça. Al final lo he tenido que vender a un mal precio con mucha deuda”, lamentó.

Maurizio tuvo que abrir Camp e Pizza tras el cierre de su bar / SPORT

Los retrasos con la obra le hicieron ver que no debía depender del Barça para que su local funcionase y así creó su nueva pizzería: “Ahora he cambiado a una pizzería con la esperanza de que la gente del barrio venga, sin contar el Barça. Para que la gente venga a comerse una pizza. ¿Si la vuelta del Barça me dará más faena? Ojalá".

Aunque, a pesar de su nuevo enfoque, Maurizio reconoció que la vuelta del Barça les aportará cosas positivas y que ya preparan su vuelta: “Espero que las cosas cambien. El sábado lo estamos esperando para dar las pizzas a todos los culés. A ver si así ganamos un poco de pasta”.

El barrio mantuvo vivo a La Pepa

Vamos a cambiar de zona e incluso de municipio. Nos dirigimos a la calle de la Riera Blanca, otra zona importante de la ciudad que marca el límite entre lo que hoy es Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat. De hecho, esta calle fue en su día un curso de agua que desembocaba en la Zona Franca, aunque ahora está canalizada bajo varias calles.

Es otra de las arterias con más movimiento en los días de partido, y allí nos encontramos con el mítico bar La Pepa.

La Pepa sigue su vida sin el Barça / SPORT

Aquí se respira otra realidad. Un bar que ha sufrido las consecuencias del traslado momentáneo a Montjuïc, pero que ha sobrevivido gracias a la fuerza del barrio: “Tener el estadio al lado es algo muy atractivo, pero nosotros no estamos en el campo, estamos en la calle. Los días de partido sí que se nota, pero los otros días esto es un barrio normal. Se ha notado, pero no sentimos que el principal motivo para venir al bar sea el campo, sino el barrio”, nos explicó Joan, uno de sus empleados.

Los locales más arraigados al barrio utilizan al Barça de complemento, pero no de gancho, y La Pepa es uno de ellos. Aunque no niegan sus ganas de volver a los "dies de partit": “Teníamos muchas ganas de que volviera el Camp Nou. Es un día importante por la expectación que hay, por lo que va a traer, pero los bares de aquí no vivimos únicamente del fútbol".

“Llevamos tiempo esperando al Barça, bajamos un 70% estos dos años”

Finalmente, nos detuvimos cerca del estadio, en la Travessera de les Corts, una de las grandes arterias que da acceso al templo culé y donde los aficionados llenaban bares antes de 2023. Justo al lado de los Jardins de Bacardí, un parque donde se reunían los seguidores del Barça en las previas de los encuentros, encontramos el Bar 3 Copes y el Casa Pin.

Dos bares ambientados con el Barça. Uno con las tres copas que los de Pep levantaron en 2009 y con la Champions como símbolo principal, mientras que el otro luce una serie de cuadros recordando la historia del club y del establecimiento.

Los cuadros que adornan las paredes de Casa Pin / SPORT

Juan, el gerente del Bar 3 Copes, nos atendió: “Llevamos tiempo esperando que el Barça vuelva a jugar en casa. Estos dos años sin el Barça han sido muy duros. Muchos de los bares vecinos han sido traspasados a otros dueños… Ya no venían casi turistas. Hemos bajado un 70% en estos dos años”.

En Casa Pin esperan con muchas ganas la vuelta del Barça a Les Corts. Un bar mítico por las previas antes de los partidos que tuvo que decir adiós a esos momentos hace dos años, pero que este sábado volverá a latir: "Hombre, es una alegría esto, después de dos años y medio. Con muchas ganas de que el barrio tenga movimiento. Es bueno para los negocios. Han sido años complicados, los alquileres son caros, pero ya lo sabíamos", nos explicó Ricardo, trabajador del local.

Casa Pin, en las famosas previas que se hacían antes del 2023 / @casapin_bar

Este sábado será algo más que el retorno del Barça a casa. Para muchos locales, supondrá el final de un periodo gris que ha puesto a prueba la resistencia económica y emocional de quienes levantan la persiana cada día. Para otros será la vuelta de los días de disfrutar con los aficionados antes de un gran duelo.

Ante el Athletic Club, los aficionados comenzarán a llenar nuevamente las calles, los bares de Les Corts volverán a sentir algo que habían perdido y que les hace mucha falta: el Barça.