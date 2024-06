Lobotka no tira la toalla con el Barça

Stanislav Lobotka es una de las estrellas de Elovaquia, selección que lidera en el centro del campo, algo a lo que también está acostumbrado en el Nápoles. De hecho, la eliminatoria de octavos que jugaron con el Barça acabó de convencer a Xavi Hernández de su fichaje: "Es un jugador que me gusta, a nivel de construcción no pierde el balón y me gustaría verlo en un equipo como el Barça porque marca la diferencia". No eran palabras vacías, sino que se trataba de un guiño al jugador, al que se pretendía y se negoció por él.

Así lo confirmó su propio representante, Branislav Jarusek, a RTV: "Cerramos un acuerdo con el Barcelona, pero cambió de entrenador. Tienen varios problemas financieros y la situación no está clara". Eso sí, dejó la puerta abierta: "No se ha caído y la situación está evolucionando. Todo el mundo conoce la calidad de Lobotka. Lo conocen en Barcelona, Madrid e Inglaterra", dijo sobre el tema hace pocos días.

Contundentes declaraciones

Ahora ha sido el propio futbolista el que ha hablado sobre el interés del Barça y también sobre su ilusión por vestirse de blaugrana. En unas declaraciones recogidas por 'La Gazzetta dello Sport', no esconde que "me gustaría jugar en un club de primer nivel, pero ahora estoy en Nápoles, tengo contrato, tengo una 'familia italiana' allí", algo que no serviría, sin embargo, para decir no al Barça: "Si tuviera una oferta de un club importante, la aceptaría, pero no sería problema quedarme".

Y cuando le preguntan expresamente por el Barcelona, la respuesta es clarísima y no admite interpretaciones: "Los seguí cuando era niño, con Deco y Ronaldinho. Si llegara una oferta, me gustaría ir allí", acabó. Parece, pese a su interés, complicado que pueda darse porque su posición no es una de las prioridades para la dirección deportiva.