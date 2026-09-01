Lobo Carrasco incendia El Chiringuito: "Raphinha es más completo que Mbappé"

La goleada del Barça al Rayo Vallecano no solo dejó buen fútbol, sino también un debate explosivo en El Chiringuito.

Lobo Carrasco, entusiasmado con el rendimiento del brasileño, afirmó que Raphinha "está deslumbrando" en la posición que le ha dado Hansi Flick y que su aportación sin balón lo convierte en un futbolista "imparable". En ese contexto, soltó la frase que encendió el plató: "Podemos decir ya que es mejor que Mbappé".

Aunque Carrasco matizó después que Mbappé es "más poderoso" con la pelota, insistió en que, si se valoran las funciones defensivas, la presión y la capacidad de desbordar sin balón, Raphinha es "un animal" que no se puede frenar. Para él, el brasileño representa un perfil que potencia al equipo en cada acción, un futbolista que "es más completo que Mbappé" y que contagia al resto.

Edu Aguirre: "Está cuatro escalones por debajo"

La réplica llegó de Edu Aguirre, que frenó la comparación con un tono tajante. Aguirre reconoció que Raphinha es "muy bueno" y "un jugador que cualquier entrenador querría tener", pero rechazó por completo la idea de que pueda acercarse al nivel del francés: "Mbappé está cuatro escalones por encima de Raphinha", afirmó, acusando al debate de exagerar hasta el punto de "hacer reír a la gente".

El periodista también amplió su crítica al rendimiento global del Barça, asegurando que el equipo "no defiende bien" y que, con este nivel atrás, "no le va a dar para ganar la Champions". Aguirre fue más allá: si el Rayo genera cuatro o cinco ocasiones claras, "el Inter te mete cuatro y te manda para casa". Para él, la euforia en Barcelona es comprensible, pero no está respaldada por la solidez defensiva necesaria para competir en Europa.

Euforia ofensiva y dudas estructurales

El debate se produce en un momento de optimismo en el entorno culé. La llegada de Gabriel Jesús ha sido recibida como un movimiento inteligente en el mercado, y el ataque del Barça, con Raphinha y Lamine Yamal, está ofreciendo un fútbol atractivo y vertical.

Sin embargo, la discusión en El Chiringuito evidenció una fractura clara: mientras Carrasco ve en Raphinha un futbolista total que puede marcar diferencias en partidos grandes, Edu Aguirre considera que el Barça sigue sin tener la estructura defensiva necesaria para aspirar a la Champions, independientemente del talento ofensivo.