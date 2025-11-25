Lobo Carrasco, sobre la continuidad de Flick: "Tiene más probabilidades de irse que de quedarse"

La continuidad de Hansi Flick en el banquillo del Spotify Camp Nou lleva algunas semanas en entredicho desde que se empezara a generar el rumor de que el técnico no estaba cómodo con su situación al frente del equipo.

Aunque el propio entrenador alemán desmintiera con rotundidad el tema, incluso tildándolo de "gilipollez", ahora ha sido el Lobo Carrasco el que ha aportado un poco más de luz sobre el tema y su visión de la situación.

"En este momento, Flick tiene más probabilidades de irse que de quedarse", comentaba en la previa del Chelsea - FC Barcelona de la jornada 5 de Champions League en su participación en 'Chiringuito Inside'.

Sin embargo, no se atrevía a asegurar nada y apuntaba que la situación podría dar un giro: "Veremos como está la situación en enero...", apuntaba el exfutbolista del Barça.

Según el comentarista, una de las claves sería la consecución de la ansiada Champions, uno de los objetivos del club azulgrana y que no consigue desde que Luis Enrique ocupara el banquillo, en la temporada 2014-2015.

Flick registró una primera temporada muy buena en el Barça, con la Liga y la Copa y la Supercopa de España, aunque la segunda ha empezado con una mayor sensación de debilidad y los equipos parecen haber encontrado la tecla para desbaratar la línea defensiva avanzada que propone.