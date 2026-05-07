Lluvia de millones en primas por el título de LaLiga del Barça

El FC Barcelona ya empieza a hacer números con el posible título de Liga y una de las consecuencias directas será el importante desembolso en primas para plantilla y trabajadores del primer equipo.

Los contratos de los futbolistas del Barça incluyen desde hace años cantidades fijadas por objetivos, especialmente vinculadas a LaLiga y la Champions League. Las primas no son iguales para todos los jugadores y dependen del nivel salarial de cada contrato, según detalló Javi Miguel en el pódcast 'Barça Reservat' de Catalunya Ràdio.

En el vestuario azulgrana, los bonus por ganar el campeonato liguero oscilan entre los 500.000 euros para las fichas más bajas y hasta 1,5 millones para los jugadores con salarios más elevados, especificadas a nivel individual en el contrato de cada jugador.

Con la plantilla actual de 23 futbolistas del primer equipo, la suma final supondrá una cifra millonaria para el club en caso de confirmar matemáticamente el título en el clásico o las próximas jornadas. El coste total de los bonus podría situarse alrededor de los 22 o 23 millones de euros, según la información del pódcast.

La Champions tiene todavía un escalón superior dentro de las primas internas. De hecho, existen bonus específicos conjuntos en caso de conquistar Liga y Champions el mismo curso, aunque un año más el sueño de la 'Orejona' se ha escapado en Can Barça.

En cambio, la Supercopa, que fue el primer título oficial del curso tras la conquista en Jeddah del trofeo, no suele estar incluida de forma automática en los contratos de los jugadores y acostumbra a negociarse aparte.

Primas para el staff

También existe una cantidad garantizada en la estructura del primer equipo. Empleados como auxiliares, utileros, fisioterapeutas o trabajadores del día a día del vestuario tienen pactada una prima de 20.000 euros brutos por ganar LaLiga. A esta cifra se añaden los 12.000 euros correspondientes a la Supercopa ya conquistada esta temporada.

En total, cada trabajador del entorno directo del primer equipo ingresará unos 32.000 euros brutos extra durante el mes de junio si el Barça termina certificando el campeonato liguero.