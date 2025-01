Lluvia de elogios a Lamine Yamal: "Es el mejor jugador del mundo..."

Cuando en el fútbol nace un jugador con un talento diferencial, el espectador tiende a comparar y, sobre todo, marcar un techo tratando de marcar hasta dónde puede llegar el futbolista en cuestión. Con Lamine Yamal no ha habido excepción, pero en este caso, pocos se atreven a limitarlo. Sin embargo, todos se atreven a rendirse a él.

Lamine Yamal ha aterrizado con virulencia en un Barça que vuelve a reconocerse. Debutó con Xavi tras contrastar de forma notoria con las categorías inferiores, posteriormente maravilló en sus inicios, y con Flick ha encontrado la consistencia y se ha adueñado de la parcela ofensiva del equipo. En verano, hizo lo propio con la selección española campeona de la Eurocopa. Como consecuencia natural, el de Rocafonda es el centro de atención en el mundo del fútbol, y no son pocos los que, fuera del entorno Barça, han elevado a Lamine Yamal a la esfera de los pocos elegidos.

"Lo reúne todo para conseguir el Balón de Oro. No sé cuándo lo ganará, si ahora o más adelante, pero estoy convencido de que tiene el potencial para ganarlo" Rodri, sobre Lamine Yamal

Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández, Neymar, Scaloni, Ceferín, Ferdinand o Lineker son algunos nombres propios que ya se han pronunciado con anterioridad. Ahora, tras la Supercopa y el encuentro copero ante el Betis, han sido varios los que han halagado sus actuaciones, empezando por el propio Hansi Flick, quien comentó que “en los grandes partidos se ven los grandes talentos y él lo ha demostrado muchas veces”.

Rodri, actual Balón de Oro, confesó ver a Lamine Yamal logrando el gran galardón en futuro: "Lo reúne todo para conseguir el Balón de Oro. No sé cuándo lo ganará, si ahora o más adelante, pero estoy convencido de que tiene el potencial para ganarlo", dijo. Gerard Deulofeu, exazulgrana y ahora jugador del Udinese italiano, hizo uso de su cuenta de 'X' para 'componer' a Lamine a través de dos de los mejores jugadores de la historia: "¿Es la fusión de Neymar y Messi juntos?", publicó en las redes sociales.

"No he visto a ningún jugador lograr lo que logró a su edad, ni Messi lo había hecho" Rio Ferninand, sobre Lamine Yamal

Lamine Yamal marca el 1-1 en la final de la Supercopa / RFEF

En el mundo del periodismo, Dani Garrido, conductor de 'Carrusel Deportivo', hizo referencia al mérito de la sencillez de Lamine en el terreno de juego, y se atrevió con una comparación atrevida: "Siendo buenísimo, se ahorra un regate. No es barroco, no es pinturero, trabaja para el equipo, no es egoísta, no protesta en exceso... me recuerda a la figura de Messi". Álvaro Benito, reputado analista en este mismo programa, tampoco dudó en confesar que "sinceramente, no había visto a un jugador, a esta edad, hacer las cosas que él hace", mencionó anonadado por el talento del de Mataró. Manu Carreño, director y conductor de 'El Larguero' de la Cadena SER, no tuvo ningún reparo en reconocer que Lamine Yamal "es el mejor jugador del mundo en estos momentos", se mojó.

Maldini, popular comentarista y analista en las retransmisiones de UEFA Champions League y LaLiga, escribió un tweet en el que dijo sentir que "Lamine Yamal está en modo Messi". Guti, en el Chiringuito de Jugones, dijo creer que Lamine Yamal "va encaminado a marcar una época en el Barça como Messi". No son pocos los que se atreven a dibujar comparaciones con el mejor futbolista que el fútbol jamás ha visto, por riesgo y valentía que esto comporte. En este mismo programa presentado por Josep Pedrerol, otro de los tertulianos, esta vez en la bancada culé, lanzó la información de que "Lamine llevará el '10' del Barça el año que viene", ahora en posesión de Ansu Fati.

"Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo en estos momentos" Manu Carreño

La realidad siempre se revela, y lo que sabemos a ciencia cierta a día de hoy es que Lamine Yamal ya es una certeza en el Barça. Dueño y señor del flanco derecho azulgrana y pieza estructural de la actual campeona de Europa. Será fundamental su gestión psicológica ante unas circunstancias absolutamente inusuales en un chico de su edad, con todo lo que esto conlleva. El fútbol tiende a ser preso de las expectativas, pero Lamine Yamal parece romper con todo y no permitir que nadie ponga límite a su hacer.