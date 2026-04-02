Lluís Puig, fisioterapeuta, da las claves de la lesión Raphinha: "Tiene antecedentes"

Golpe durísimo para Flick y para el barcelonismo la baja de Raphinha. El futbolista sintió un pinchazo en la primera mitad del Brasil-Francia en Estados Unidos y fue relevado al descanso. Un amistoso disputado a miles de kilómetros de Barcelona, que autorizó la FIFA y que ha provocado un tremendo malestar en el Barça. No es para menos, puesto que estamos a las puertas del último mes y medio de competición y perder a una de las almas del equipo es un mazazo tremendo.

Ya contamos en SPORT que el enfado en las altas esferas es morrocotudo. Y que también Flick está que trina por la gestión en esta ventana de selecciones. Es muy muy sensible la ausencia de Rapha de cara, sobre todo, a la eliminatoria de cuartos de final de Champions contra el Atlético.

Misma dolencia

Oficialmente, el de Porto Alegre sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Cinco semanas de baja aproximadamente. Esto significa que, con suerte, podría llegar para la vuelta de unas hipotéticas semifinales de la Liga de Campeones. Ocho partidos (contando el de ida de 'semis' si el Barça llega) seguros. Un posible regreso apuntaría al clásico del 10 de mayo.

Raphinha Dias durante el Barça-Sevilla de LaLiga 2025/26 / Valentí Enrich

Ahora toca centrarse en que todos el proceso de su regreso sea el adecuado. Y hay que tener en cuenta varios factores. Charlamos en SPORT con el fisioterapeuta Lluís Puig para que nos cuente un poco las claves de la lesión que se ha producido: "El bíceps femoral es un músculo que tiene dos porciones: una sale de la tuberosidad isquiática y la otra de la línea áspera del fémur y van a parar a la cabeza del peroné. Conjuntamente con el semitendinoso y el semimembranoso forman lo que llamamos los isquios surales, el grupo de músculos de detrás del muslo".

El tipo de juego de Raphinha le conlleva acumular mucha fatiga muscular

"Estos isquios sufren sobre todo en tres situaciones de riesgo: sprints, cambios de dirección a alta velocidad y los chuts. Evidentemente, el tipo de juego del Barcelona y de Raphinha le conlleva a hacer muchas idas y venidas y muchos sprints y esta fatiga se acumula. Por la previsión oficial que dan, que son unas cinco semanas, es que no es una lesión grave, pero ya tiene antecedentes y tendrá que cuidarse mucho. Será vital la gestión de sus cargas".

Raphinha, se marchó con molestias del amistoso de Brasil / Agencias

Los pasos en la recuperación

Puig nos explica cuáles son las etapas por las que pasará la vuelta al verdede Raphinha:

Se trata de una recuperación activa que pasa por:

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