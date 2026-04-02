Historia SPORT
FC BARCELONA
Lluís Puig, fisioterapeuta, da las claves de la lesión Raphinha: "Tiene antecedentes"
El brasileño estará cinco semanas KO, un golpe anímico muy duro tanto para él como para Flick; charlamos con el especialista para conocer los detalles de la lesión y cómo será
Golpe durísimo para Flick y para el barcelonismo la baja de Raphinha. El futbolista sintió un pinchazo en la primera mitad del Brasil-Francia en Estados Unidos y fue relevado al descanso. Un amistoso disputado a miles de kilómetros de Barcelona, que autorizó la FIFA y que ha provocado un tremendo malestar en el Barça. No es para menos, puesto que estamos a las puertas del último mes y medio de competición y perder a una de las almas del equipo es un mazazo tremendo.
Ya contamos en SPORT que el enfado en las altas esferas es morrocotudo. Y que también Flick está que trina por la gestión en esta ventana de selecciones. Es muy muy sensible la ausencia de Rapha de cara, sobre todo, a la eliminatoria de cuartos de final de Champions contra el Atlético.
Misma dolencia
Oficialmente, el de Porto Alegre sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Cinco semanas de baja aproximadamente. Esto significa que, con suerte, podría llegar para la vuelta de unas hipotéticas semifinales de la Liga de Campeones. Ocho partidos (contando el de ida de 'semis' si el Barça llega) seguros. Un posible regreso apuntaría al clásico del 10 de mayo.
Ahora toca centrarse en que todos el proceso de su regreso sea el adecuado. Y hay que tener en cuenta varios factores. Charlamos en SPORT con el fisioterapeuta Lluís Puig para que nos cuente un poco las claves de la lesión que se ha producido: "El bíceps femoral es un músculo que tiene dos porciones: una sale de la tuberosidad isquiática y la otra de la línea áspera del fémur y van a parar a la cabeza del peroné. Conjuntamente con el semitendinoso y el semimembranoso forman lo que llamamos los isquios surales, el grupo de músculos de detrás del muslo".
El tipo de juego de Raphinha le conlleva acumular mucha fatiga muscular
"Estos isquios sufren sobre todo en tres situaciones de riesgo: sprints, cambios de dirección a alta velocidad y los chuts. Evidentemente, el tipo de juego del Barcelona y de Raphinha le conlleva a hacer muchas idas y venidas y muchos sprints y esta fatiga se acumula. Por la previsión oficial que dan, que son unas cinco semanas, es que no es una lesión grave, pero ya tiene antecedentes y tendrá que cuidarse mucho. Será vital la gestión de sus cargas".
Los pasos en la recuperación
Puig nos explica cuáles son las etapas por las que pasará la vuelta al verdede Raphinha:
Se trata de una recuperación activa que pasa por:
- 1ª etapa: trabajo isométrico, pauta de ejercicios por estructuras no lesionadas y de estabilidad lumbo-pélvica y estiramientos activos
- 2ª etapa: seguir con el trabajo anterior y añadir bici estática o andar y trabajo propioceptivo.
- 3ª etapa: añadir trabajo de fuerza concéntrico y seguir con el isométrico. Empezar trabajo de carrera progresiva
- 4ª etapa: seguir con refuerzo general y específico, especialmente trabajo excéntrico de los músculos isquiotibiales: 1) corrección de posibles déficits de flexibilidad y fuerza; 2) masoterapia descarga cuando sea necesario; 3) trabajo en el campo para mejora de las capacidades condicionales y coordinativas con los preparadores físicos; 4) trabajo parcial progresivo con el grupo (sin ejercicios explosivos) y específico aparte con preparadores físicos; 5) trabajo completo con el grupo.
- Atlético - Barcelona: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga EA Sports
- Cabreo de Lamine Yamal
- Ferrero, extrenador de Alcaraz, le avisa: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Resumen, resultado y goles del Mallorca - Real Madrid de LaLiga EA Sports
- Reacciones y polémica del Atlético de Madrid - Barça
- Advertencia al Barça: el Inter se planta por Bastoni
- El dato que invita a soñar: Ansu es otro
- Máxima tensión: el vestuario del Barça teme una guerra del Atlético en la Champions