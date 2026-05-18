Lluís Flaquer, sin rodeos sobre el adiós de Lewandowski: "Es lo mejor para él y para el Barça"

Robert Lewandowski se ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol europeo. El delantero polaco ha pasado por equipos como el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, donde se consolidó como uno de los mejores goleadores del mundo.

En julio de 2022 fichó por el FC Barcelona, y ahora, tras cuatro años, ha puesto punto final a su etapa en el club. En este tiempo se ha convertido en una leyenda, marchándose con más de 100 goles oficiales y varios títulos nacionales en su palmarés.

Lluís Flaquer dejó claro en 'Carrusel Deportivo' que el ciclo del delantero en el Barça había llegado a su final por una cuestión de rendimiento: "Yo creo que es lo mejor para las dos partes. Este año, por cuestiones físicas y de edad, ha decaído. La temporada pasada fue brutal en números y rendimiento, pero este año ha habido un bajón bastante evidente".

El periodista también apuntaba al contexto táctico como un factor clave: "Por el tipo de juego que quiere Flick y por la exigencia en Europa, en lo físico y en la presión, es una cuestión de edad. El gol lo tiene, pero hay otras facetas del juego que le invitan a tomar esta decisión".

Flaquer tiene claro que el conjunto azulgrana necesita relanzar la posición de '9', ya que cree que Lewandowski ya ha amortizado su aportación al Barça, con unos números muy buenos y un palmarés importante, aunque le haya faltado la Champions".

Los números de Lewandowski en el Barça / Marc Creus

El periodista resumió la situación como un final lógico para ambas partes: "Lo mejor para él y para el Barça es acabar aquí. Se han hecho cuatro años de contrato que lo permiten irse como se ha ido ahora. Lewandowski tiene que buscar un último contrato para su carrera".