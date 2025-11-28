Lluís Carreras: "Fui el primer '19' de la historia del Barça; luego vinieron unos tales Messi y Lamine"

Lluís Carreras (Sant Pol de Mar, 1972) tiene historias para aburrir. Con decir que tuvo a Josep Lluís Núñez y Joan Gaspart en la presidencia en el Barça (y a Johan Cruyff de entrenador, que fue quién lo hizo debutar), a Jesús Gil y Luis Aragonés en el Atlético y que lo fichó Piterman para el Alavés en el ocaso de su carrera nos hacemos una idea de las batallitas que acumuló durante sus más de 15 años de carrera.

Actualmente, el maresmense ejerce de comentarista de televisión y también de analista de Barça para Esport 3 o la Cadena SER. En la previa del partido entre dos de sus exequipos (Barça-Alavés) en el Spotify Camp Nou nos atiende en el Passeig de Gràcia. Trae consigo dos reliquias. Una camiseta con el '19' del Barça de la 1995/96 (luego nos explicará su historia porque tiene mucha miga) y otra del Alavés con el dorsal '7' (el suyo de la suerte).

¿Qué recuerdos guardas de tu etapa en Vitoria?

Tengo buenos recuerdos del principio y tristes del final. Porque dejé de jugar, básicamente. Es verdad que me reenganché muy bien luego. Los dos últimos años compaginé con el curso de entrenador, hice las prácticas en el juvenil del Alavés, en el primer equipo haciendo de delegado. Y luego de segundo del filial. Estuve cinco años. Fue una etapa muy buena, es cuando mi hijo hizo todo el primer ciclo de escuela. Nos acogieron muy bien. Es verdad que fue una etapa turbulenta porque estaba Dmitri Piterman de presidente. Soy de los que tiene el honor de haber colaborado a poner la primera piedra para que se fuera.

Buen personaje, Piterman.

Él me fichó. Yo salía del Murcia y tenía ofertas de Alavés y Almería. Subimos a Primera y todo eran flores. Pero luego la persona era imposible. Intenté asesorarlo, le recomendé que fichara a Ernesto Valverde. Pero no tenía ningún interés, prefería tener un perfil bajo como Chuchi Cos y estar él dirigiendo. Él está tres años y deja 25 millones de deuda.

Tenías clarísimo que quería entrenar, ¿verdad?

Yo aconsejaba a chicos jóvenes cosas del partido, de entrenamiento y me di cuenta que valía, que tenía didáctica a la hora de enseñar, discurso, conocimientos porque había tenido a Cruyff, Cúper, Luis Aragonés, Toschak. Empecé a hacer los cursos (debo decir que aprendí muy poquita cosa), pero me lancé. Más que hacerme entrenador para ganar, lo hice para enseñar.

¿Cuál es la influencia de Cruyff?

Es importante, pero genios como Cruyff solo hay uno. Si quieres intentar parecerte a él, es muy difícil. Hay mucha gente que dice "Cruyff haría esto...". Y no. Cruyff era un genio, él se guiaba mucho por su intuición, improvisaba bastante. También esa influencia ha sido de Pep. Conviví muchos años en La Masia, ves que él ya ejercía un poco de entrenador/jugador. Johan fue una parte de influencia, pero sobre todo Pep. Me ha marcado mucho un camino de cómo hacerlo. No copiarlo, pero intentar sentir el fútbol para poderlo explicar.

¿Cómo se produce tu salto al primer equipo? ¿Cómo te comunica Cruyff que subes con el primer equipo?

La primera pretemporada que hago es después de un entrenamiento con el Barça Atlètic. Ramón Coix, un exjugador de la pedrera de Vilassar, me dice que ha oído que Charly (Reixach) y Johan dicen que se te llevarán a la pretemporada. No me lo creí. Y me dijo: ¿Nos jugamos unas botas? Claro, él lo había oido. Luego me llamó Johan, yo tenía 17 años, era el año 90, y me confirmó que viajaba con ellos. Le tengo gran estima a Johan porque apostaba por un perfil de jugador que quizás no era tanto de su cuerda. Yo era un delantero centro, tosco. Tipo Paco Clos. Luego él me reeduca, de delantero paso a extremo, de extremo a interior, de ahí a mediocentro y acabo de lateral. Luego me voy al Oviedo cedido y es Johan quien le dice a Radomir Antic que me pruebe de lateral. Y hago carrera y me quedo. Si hubiera querido ser delantero centro tal vez no hubiera llegado ni a Tercera, no lo sé.

¿Cómo vives toda esa época en el Barça?

No eres consciente de lo que estás viviendo. Yo llegué a Masia y pasé por todas las etapas del fútbol base hasta el primer equipo. Lo llevas bien. Con Pep íbamos a todos lados juntos.

Luego no pudiste consolidarte en el Barça.

Yo siempre he sido consciente de mis capacidades y limitaciones. Juego 32 partidos con el Oviedo, 30 con el Racing. Y el Barça me recupera después del 5-0 con el Racing que le endosamos. Johan me dijo que iba a volver al año siguiente. La 95/96 comparto posición con Sergi. Y la desgracia es que esa temporada echan a Johan. Con él creo que hubiera continuado más tiempo. No siendo indiscutible quizás. Llega Robson, no me conoce, y hace bastante limpieza. Luego voy a Mallorca, Atlético. No me quejo.

La salida de Johan fue muy fea e injusta

¿Cómo vivió el vestuario los últimos días de Johan?

Se vive fatal. El desenlace fue muy feo. Antes de un entrenamiento baja Gaspart, nos da la noticia. Luego Johan quiere hablar con nosotros, Gaspart vuelve a bajar porque quiere ser el último en hablar. Feo e inesperado. E injusto.

Tienes un técnico como Luis Aragonés.

Lo tuve en el Mallorca, nos clasificamos para la previa de Champions y luego me voy con él al Atlético con Mono Burgos, Stankovic y Armando. No le pude decir que no. Ese mismo verano me llamó Dani Sánchez Llibre para ir al Espanyol. No sé qué hubiera pasado.

Coincides con Jesús Gil.

Tenemos la ventaja de que es la última etapa de Luis Aragonés en el Atlético. Más calmado, con más estatus. Él llegaba con la misión de subir. Subimos, estamos un año y vuelve a haber desbandada. Creo que domó muy bien a Jesús Gil.

Estuviste cerca de entrenar al Barça B.

Sí. Lo supe cuando estaba en el Sabadell. En ese momento es el tercer año de Eusebio en el filial. Lo sé porque me lo explica Narcís Julià, que es quien me fichó para el Zaragoza luego. Y me dijo que ya tenían decidido ficharme para el Barça B. Pero Eusebio, que se piensa que puede ir a la Real Sociedad, no va y pide quedarse un año más. Si le hubiera salido algo de Primera hubiera entrado yo. Cuando estaba en el Sabadell me decían que iba a menudo a ver los partidos Narcís Julià. Cómo me comportaba en la banda y demás.

Carreras, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

Centrémonos en el partido. ¿Cómo ves ese Barça-Alavés?

Veo un Alavés diferente, con una proposta quizás más rácana. Pero fichando jugadores como Aleñá, Blanco, Denis Suárez. Peloteros. Es un equipo sólido atrás, sin grandes estrellas, que para mucho los partidos. No es reconocible teniendo los jugadores que tiene. Creo que el Barça es muy superior, sobre todo jugando en el Camp Nou. Más con la diferencia de nivel que hay en la Liga. Barça y Madrid están un punto por encima de los demás con mucha diferencia. No creo que haya partido.

No fuiste al estreno del estadio.

Me espero al final. Ahora para mí es la vuelta al estadio, que era necesario. No es lo mismo que jugar en Montjuïc. Me espero a 2027 o 2029, pero creo que será el mejor estadio del mundo.

Explícanos la historia de la camiseta del '19'.

Mira, el año 1995/96 se implementó poner el nombre en las camisetas con el número asignado. Hasta ese momento eran correlativos por posición. Johan nos hizo escribir en un papel y un sobre los números que queríamos. Yo puse el '9' y el '7'. Soy muy amante del 7, me casé un siete del siete de 1997, que era un lunes. Cuando recibí el sobre de vuelta me había asignado el 19. El primer 19 de la historia del Barça. Un dorsal que luego han llevado unos tales Messi y Lamine Yamal. Siempre hablando con gente cercana al club o a Lamine he propuesto hacer un encuentro e intercambiarnos las camisetas. Buscar coincidencias. Una anécdota que quedará aquí. A ver si lee esto y lo podemos cuadrar (risas).

Sigues siendo entrenador, Lluís, pese a estar cinco años sin ejercer.

Sí, yo quiero entrenar porque soy entrenador. Las ruedas del entrenador son muy caprichosas. Los clubes a veces prefieren contratar a un técnico que acaban de echar que a otro que lleva cinco años sin estar en el banquillo. Yo creo que soy mejor entrenador que hace cinco años. He madurado, he visto mucho fútbol, me he empapado. A la gente les sorprende que les diga que sigo en el mercado. Es complicado. En España hay millones de entrenadores. Es difícil. Cada vez se fichan más entrenadores no para acertar, sino para no tener críticas. Los técnicos se cogen y se usan como los clínex. En Segunda han echado ya a ocho entrenadores esta temporada. No suele haber una línea, una filosofía a seguir.