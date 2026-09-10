Lluís Carreras, contundente: "Adeyemi es una mezcla de Koundé y Dembélé"

Lluis Carreras pasó por los micrófonos de Carrusel Deportivo de la Cadena SER para analizar las primeras actuaciones de Karim Adeyemi, nuevo fichaje del Barça esta temporada.

El alemán fue uno de los protagonistas de la contundente victoria azulgrana por 5-1 ante el Feyenoord en el primer partido de Champions, después de firmar un auténtico golazo.

Una mezcla entre Koundé y Dembélé

Carreras destacó especialmente la personalidad y el estilo de juego del extremo alemán. El exfutbolista considera que Adeyemi reúne características que recuerdan a dos jugadores muy diferentes: Jules Koundé y Ousmane Dembélé.

"Adeyemi, para mí es como una mezcla de personalidad de Koundé y de juego de Dembélé", afirmó Carreras durante su intervención en la Cadena SER.

El exentrenador quiso poner el foco en la capacidad del alemán para aparecer en cualquier momento y generar peligro. "Es una mezcla que es capaz de en 20 minutos está para sacarte ese golazo", explicó.

Un extremo que debe arriesgar

Para Carreras, la posición de extremo exige una mentalidad diferente a la de otros puestos del campo. El exfutbolista considera que un jugador de banda debe asumir riesgos y buscar constantemente el desequilibrio.

"Para mí la posición de extremo es de las más complicadas", señaló. En este sentido, defendió que un extremo no puede limitarse a recibir y jugar hacia atrás, sino que debe intentar superar a sus rivales, incluso a costa de cometer errores.

"No te puede llegar el balón, darlo atrás, no te puede llegar el balón, control y pase, no. Debes de intentar uno contra uno, uno contra dos, driblar, equivocarte, centrar, golear, asistir", explicó.

El Camp Nou no le pesa

Una de las características que más llamó la atención de Carreras es la naturalidad con la que Adeyemi parece desenvolverse en el Barça. El alemán, pese a su reciente llegada, ya ha dejado muestras de personalidad en sus primeros encuentros.

"Creo que encaja en ese perfil de, bueno, que no le sorprende el Camp Nou y el tío te casca ese gol", afirmó el exjugador.

Su gol ante el Feyenoord, además, sirvió para reforzar esa sensación. Adeyemi aprovechó su oportunidad y dejó una de las imágenes más destacadas del estreno europeo del conjunto azulgrana.

¿La mentalidad de Koundé?

Durante la conversación también surgió la comparación con Koundé desde el punto de vista de la personalidad. Carreras fue más prudente a la hora de establecer una equivalencia directa.

"¿Mentalidad de Koundé, con lo que ella implica? No sé. Tiene que conocerlo, eh", respondió.

Sin embargo, sí reconoció en Adeyemi un cierto aire "disperso", una característica que, en su opinión, incluso puede ser positiva cuando se trata de un extremo.

"Lo bueno es que es extremo, no lateral. Sus errores no penalizan tanto", apuntó Carreras. Y añadió que, precisamente, "una de las virtudes tiene que ser que seas un poco disperso".

La conversación terminó regresando a Koundé y a la diferencia entre cometer errores en defensa y hacerlo en posiciones ofensivas. "Koundé atrás, cuando tiene el efecto Koundé, no es lo mejor de efectos", concluyó Carreras entre bromas y matices sobre el rendimiento del defensa francés.