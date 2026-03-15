Lluís Carrasco, publicista: "Messi ha acabado harto de la utilización de su imagen en esta campaña"

Joan Laporta ha sido escogido por tercera vez como presidente del FC Barcelona para los próximos cinco años. En unas elecciones donde no hubo prácticamente partido, la masa social barcelonista apostó por la continuidad del proyecto que ha reflotado al club tanto económicamente como deportivamente, factores clave que han servido al mandatario para repetir triunfo electoral.

La contienda electoral permitió a Joan Laporta reforzar su posición al frente del FC Barcelona. Después de cinco años de mandato, el empresario repetirá cargo otros cinco más tras renovar la confianza de los socios, que no han dudado en apostar nuevamente por el presidente para liderar el Barça de futuro.

Joan Laporta, durante el debate previo a las elecciones de FC Barcelona / EFE

Han sido múltiples las reacciones a la victoria de Joan Laporta, entre ellas la de Lluís Carrasco. El publicista, pieza clave durante la campaña electoral del presidente en 2021, estuvo presente en 'La Posesión' de SPORT para analizar la victoria electoral del presidente azulgrana.

En su intervención, Carrasco valoró la utilización de Leo Messi durante la campaña electoral: "Messi ha acabo harto de la utilización de su nombre en esta campaña. Es una información que tengo. Ha acabado muy cansado. Sin entrar en detalles, él no querría participar. Si lo hubiese querido, lo hubiese hecho", ha confirmado Carrasco.

El astro argentino no participó en las elecciones a pesar de que muchos anunciaban que podría hacerlo. "No ha intervenido porque hacerlo era tanto como participar en la campaña. Algún candidato se ha jugado alguna posible reprimenda. Él no quería participar y no ha participado", avanza Carrasco. Unas declaraciones que ponen de manifiesto la importancia del '10' en el ecosistema Barça, donde todavía a día de hoy se sigue utilizando su imagen para ganar rédito electoral.