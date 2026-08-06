Lluís Carrasco, sin piedad con Ferran Torres: "Se ha autoejecutado. Creo que ya no puede jugar en el Barça"

Ferran Torres ha pasado de héroe a protagonista de la polémica en cuestión de días. El delantero del Barça se ganó el reconocimiento de España tras marcar en la final del Mundial, pero durante la gira por Estados Unidos su nombre volvió a aparecer en el foco por varias declaraciones que no han gustado a la afición azulgrana.

Lluís Carrasco analizó la situación en 'L'Onze', donde cuestionó la relación del valenciano con el club y aseguró que, pese al apoyo que ha recibido durante estos años, no ha terminado de integrarse en el entorno del FC Barcelona: "La afición con él ha estado supergenerosa. Si fuese uno de la Masia te diría: 'Ostras, aquí tengo una controversia', pero es una persona de fuera que podría haber hecho algún gesto para integrarse".

El publicista hizo referencia a la polémica generada por la imagen de Ferran con una gorra de Donald Trump y una pulsera de la Guardia Civil, un gesto que no entiende dentro del contexto azulgrana. Además, recordó que el 5 de agosto se cumplían 90 años del fusilamiento de Josep Sunyol, presidente del Barça durante la Guerra Civil: "Me sabe mal decir estas cosas, pero ¿este señor me tiene que enseñar a mí, aficionado del Barça, que lleva esto? Lo siento, pero no".

Ferran Torres of FC Barcelona in action during the Europa League match between FC Barcelona and SSC Napoli at Camp Nou Stadium on February 17, 2022 in Barcelona. AFP7 17/02/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / Europa Press

Carrasco también puso en duda los argumentos deportivos para defender la continuidad de Ferran en el equipo: "Puedes decir: bueno, tiene esto, pero por otro lado por rendimiento, por juego o por declaraciones se integra. Es que tampoco lo hace. No ha mostrado una empatía determinada. No ha demostrado nada".

El publicista fue todavía más contundente al comparar la situación del valenciano con la de otros futbolistas de la plantilla y dejó clara su opinión sobre una posible salida del delantero: "Si se va, no lloraré. Yo lloraré cuando se vaya Marc Casadó. Me sabrá mal porque es un jugador de notable en todos los partidos, y Ferran Torres no lo es. Me quedo sin argumentos para defenderlo".

Lluís Carrasco recordó todo lo que el Barça ha supuesto en la carrera de Torres y aseguró que ahora es el futbolista quien debe demostrar su compromiso con el club: "Gracias al Barça has ido al Mundial, has jugado la final, has hecho el gol antológico de tu vida. Gracias al Barça acabas de hacer una gira que parecías Stephen Curry por las televisiones de Estados Unidos".

Ferran, con los Yankees / k

El tertuliano reconoció que la situación actual le ha generado una gran decepción: "Se ha autoejecutado con todos estos estropicios. Me tiene muy enfadado, muy decepcionado y un poco desorientado".

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Además, insistió en que debería ser Ferran quien demuestre su compromiso con el FC Barcelona: "Quien tiene que demostrar quién quiere a quién, es Ferran Torres al Barça. No sé si tiene que jugar o no tiene que hacerlo, pero creo que ya no puede jugar. Ya lo dijo Cruyff, 'Quien dude de jugar en el Barça, ya no interesa'".