Lluís Carrasco: “Ninguna lona puede revertir el favoritismo de Laporta en las elecciones”

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona de 2021 siempre serán recordadas por la pandemia del coronavirus, que las alargó más de lo previsto y 'disfrazó' con mascarillas a candidatos y socios culés, y por la famosa lona en Madrid, a escasos metros del Santiago Bernabéu, con la que Joan Laporta dio un golpe de efecto en un momento clave. 'Ganas de volver a veros', proclamó en la capital española el entonces líder de 'Estimem el Barça', candidatura cuya campaña dirigió Lluís Carrasco (Barcelona, 1962). Cinco años después, el publicista y colaborador de SPORT analiza en la sección 'Cinco preguntas' el panorama previo a unos comicios del 15 de marzo que considera irreversibles.

¿Qué significó para ti implicarte en las elecciones del Barça de 2021, dirigiendo la candidatura ganadora de Laporta? ¿Qué valoración hace de su mandato?

Una de las mayores experiencias profesionales que he vivido. Y una gran sorpresa porque Laporta, a pesar de que muchas personas me decían que sería un 'toro' complicado con el que lidiar, es un candidato ideal. Es disciplinado y firme. Sobre su mandato, yo no entiendo de cuestiones económicas y no conozco los detalles financieros, que es donde hay más claroscuros. La cuestión deportiva la ha solventado con buena nota; hay una diferencia enorme entre el equipo que heredó de Bartomeu y el que tenemos ahora, sobre todo a nivel de generación, catalanidad, implicación e implicación.

¿Qué tiene de especial una campaña electoral del Barça respecto a unos comicios políticos?

En las elecciones políticas está en juego el bienestar de las personas y en las del Barça, la felicidad de las personas. Nos movemos mucho más en plano emocional que racional. Quien mejor sepa plasmar esta emocionalidad será el que mejor campaña hará. De momento, la realidad es que se está viendo muy poco de esto en líneas generales.

¿Qué es más importante en unas elecciones del Barça, buscar interacciones en redes sociales o priorizar encuentros con socios?

Es una mezcla. Las redes sociales son mentira y no reflejan ni mucho menos la realidad social blaugrana. La edad media de un socio del Barça está hoy en día en 59 años y 7 meses, por lo que estamos hablando de un perfil muy adulto y no especialmente avanzado en temas digitales. El 'mix' entre lo relacional y lo digital es fundamental.

¿Una lona podría revertir el favoritismo actual de Laporta?

Ahora ya no. Faltan solo cuatro semanas para las elecciones. Quien quisiera revertir esta situación ya va tarde. Había la posibilidad de plasmar un Barça diferente al que plantea Laporta con la unión de la oposición, pero no ha sido posible porque algunas personas no lo han hecho posible. En este momento, creo que ya no hay partido.

¿Algún precandidato le ha sondeado?

He hablado con prácticamente todos porque con casi todos tengo vinculación e incluso en algún caso amistad, pero he decidido mantenerme al margen de este proceso electoral.