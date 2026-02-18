Lluís Carrasco, publicista, sobre la lona de Marc Ciria previa a las elecciones del Barça: "No es tanto el qué, sino el cómo"

Este miércoles de madrugada apareció una lona gigante en la esquina entre Travessera de Gràcia y Aribau. Varios operarios han trabajado para desplegar un lienzo en el que se ve un retrato de Leo Messi en la icónica fotografía mostrando la camiseta del Barça a la grada del Santiago Bernabéu. Una imagen que forma parte de la campaña de Marc Ciria i Roig como precandidato y líder de ‘Moviment 42’ para las elecciones del FC Barcelona.

“Ganes de tornar-te a veure (ganas de volverte a ver)” es el mensaje que se puede leer acompañando la lona, con una clara referencia a la que se desplegó cerca del Santiago Bernabéu durante la campaña electoral de 2021, con Joan Laporta como protagonista. La lona incorpora un código QR que permite a los aficionados interpelar al futbolista, puesto que podrán enviar mensajes de vídeo de afecto y apoyo al argentino, con los nombres del equipo de Ciria plasmados.

Marc Ciria no ha escondido nunca que tiene un proyecto previsto para el argentino, al que considera imprescindible para revertir la situación económica, pero al que también está dispuesto a abrir, si así lo consideran los responsables deportivos, las puertas de la primera plantilla. Aquello del ‘last dance’ no está descartado.

La lona evoca a la de Joan Laporta y Lluís Carrasco en 2021

La lona recuerda claramente a la que desplegó Joan Laporta, junto a Joan Carrasco y su equipo, en 2021. El publicista dirigió la campaña del presidente del FC Barcelona en la capital española, con el lema ‘Estimem el Barça’.

“La idea proviene del propio presidente Laporta, que me planteó la posibilidad de incluir, dentro del plan de medios, un anuncio exterior de gran formato. Me dijo que buscara un gran emplazamiento; comentó hacerlo en Barcelona, pero se me ocurrió la posibilidad de desplazar ese anuncio a Madrid. La idea surgió en una reunión con el propio Laporta. Me propuso poner: ‘Os tengo muchas ganas’. Y aquello se convirtió en ‘Ganas de volver a veros’”, comenta Lluís Carrasco a SPORT.

La lona de Joan Laporta en la campaña de 'Estimem el Barça' en 2021 / SPORT.es

Pese a que se ejecutó en Madrid, la idea principal era lanzarla en Barcelona. “La creatividad de la lona era nuestra, pero el eslogan lo configuramos junto al presidente. A partir de ahí lo llevamos a Madrid. Buscábamos la viralidad de colocar la lona a 150 metros del Bernabéu. En aquel momento hubo una reunión de vecinos, de la comunidad de propietarios, y el dinero que se pagaba iba destinado a la rehabilitación del edificio. Finalmente, la acción se aprobó”, afirma.

"No es tanto el 'qué', sino el 'cómo'"

Sobre la lona de Marc Ciria, comenta que está inspirada en la de ‘Ganas de volver a veros’. “Lona solo hay una. Hay diferentes versiones de una sola idea desde ese momento. Como mínimo, lo que quieren transmitir es la imagen de Messi; aunque no es un retrato, es evidente que evoca su figura. En el gesto del Bernabéu no llevaba esa camiseta; es una imagen que evoca un momento histórico en el estadio. Tengo curiosidad de saber si está al corriente de que se utilizará su imagen y que eso se trasladará a él. Si ahora veo una declaración de Messi diciendo que no…”, dice Carrasco.

El publicista añade que Ciria podría haber elegido una ubicación mejor. Propone el Miami Freedom Park como idea. “La verdad es que no es tanto el qué, sino el cómo. Hubiese sido mejor colocarla en Miami, en los andamios de la nueva casa de Leo Messi, el ‘Miami Freedom Park. El éxito de la campaña del 2021 se produjo a raíz de que la desplazamos a Madrid. De la misma forma, hubiera aumentado mucho la viralidad si se hubiese ejecutado en América”, opina, afirmando que el estadio que está construyendo el Inter de Miami en Grapeland Heights, era una ubicación con mucho potencial.

Leo Messi, por el momento, no se ha pronunciado ni lo va a hacer. De hecho, el silencio del ‘10’ podría formar parte también de cierta complicidad con el precandidato. En cualquier caso, tal y como ocurrió en 2021, cuando simplemente acudió a votar como socio del Barça, Leo Messi ha entrado indirectamente en campaña con la idea de Marc Ciria.