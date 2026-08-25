Lluís Carrasco lanza la bomba sobre Julián Álvarez tras lo ocurrido en el Metropolitano: "Es posible que venga al Barça"

El culebrón de Julián Álvarez tiene un nuevo capítulo después de lo ocurrido en el Metropolitano. El delantero argentino vivió una tarde complicada con la afición del Atlético y lo sucedido durante el partido contra el Villarreal ha vuelto a generar dudas sobre su futuro.

El Barça sigue muy pendiente de lo que pueda pasar con el jugador, aunque en las últimas semanas la operación se había complicado y el club azulgrana ya había empezado a valorar otras opciones para reforzar su ataque.

De hecho, hace apenas dos semanas y media, en 'Onze' se preguntaban si había llegado el momento de olvidarse definitivamente del argentino. La respuesta de los espectadores fue bastante clara: el 80% dijo que sí y solo el 20% seguía confiando en su llegada a Barcelona.

Julián Álvarez, durante el Atlético de Madrid - Villarreal / Europa Press

Ahora, tras lo que pasó con la afición del Atlético, Lluís Carrasco considera que la situación ha cambiado y que todavía hay motivos para pensar que el delantero puede acabar jugando de azulgrana: "El caso es apasionante (...) El fútbol es inmediatez, y lo que pasó en el Metropolitano o en Alcatraz, que es más Alcatraz que Metropolitano, la verdad es que hace reaccionar a la gente, y te hace ver que realmente que Julián venga al Barça es posible".

El publicista también habló de la decisión de Simeone de poner al delantero argentino en el campo, ya que entiende que quedó demasiado expuesto ante una grada que estaba pendiente de cada una de sus acciones: "Que ahí lo lanzan a los leones es obvio", afirmó el colaborador de 'Onze'.

Su crítica al técnico argentino fue todavía más dura: "Simeone demuestra que es un auténtico burro". Carrasco considera que el Atlético necesitaba en ese momento la máxima complicidad entre el equipo y la grada para intentar remontar el partido, pero la presencia de Julián hizo que buena parte de la atención se centrara en él: "Todo el mundo estaba más pendiente de ver si luchaba los balones o no los luchaba, si corría o no, y si defendía o no defendía".

Julián Álvarez pasó una mala tarde ante el Villarreal / AFP7 vía Europa Press

A partir de ahí, el publicista puso el foco en Miguel Ángel Gil Marín y en lo que, según su opinión, puede acabar suponiendo toda esta situación para el Atlético: "¿Qué está pasando en este momento? Que Gil Marín, por culpa de su colonialismo casposo, madrileño, más totalitarista y más intolerante, se ha quedado sin el jugador porque el jugador ya no luchará por defender estos colores, y se ha quedado sin 100 millones".

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Y es precisamente ahí donde cree que el Barça puede tener una oportunidad. Lluís Carrasco considera que el club azulgrana podía haber decidido buscar otra alternativa, pero que ha preferido esperar después de lo ocurrido en el Metropolitano: "Ahora tiene un problema. No tienen ni dinero ni jugador. El Barça que hoy tenía que decidir ya tirar para otro lado, ha decidido esperar porque lo que pasó en el estadio cambia del todo el escenario. Y, por tanto, vamos a ver qué pasa".