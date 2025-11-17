Lluís Carrasco desvela el impacto económico que tendría la llegada de Messi al Barça: "En un solo año podría generar más de 200 millones de euros"

En su intervención en La Posesión de SPORT de este lunes, Juanjo Brau fue tajante al hablar del rol de Leo Messi en el proceso electoral del FC Barcelona.

“¿Puede Messi decantarse por alguien? Yo lo veo al revés”, afirmó el exfisioterapeuta del club.

Para Brau, el argentino está por encima de cualquier movimiento electoral. “Messi es patrimonio del barcelonismo. Sin duda. Nadie puede apropiarse de su imagen, porque es patrimonio del club”, recalcó.

Y añadió que no debe ser Messi quien dé pasos hacia una candidatura, sino al contrario: “La vuelta es al revés. Leo no tiene que apoyar a ninguna candidatura. Cuando salga el presidente, es él quien debe hacerle la oferta que crea conveniente”.

Aun así, Brau se mostró prudente: “No sé si Messi lo haría. Yo dudo que lo hiciera, pero sobre todo por eso: porque es patrimonio del club”.

Un impacto económico descomunal

En el mismo espacio, Lluís Carrasco aportó una dimensión clave: el impacto económico que tendría el regreso de Messi al Barça. Sus cifras fueron rotundas.

“Entre 200 y 300 millones de impactos solo en un año. Superar los 200 millones de euros es facilísimo”, aseguró.

Carrasco destacó que la presencia del ’10’ convertiría cada partido —en España o en Europa— en un acontecimiento irrepetible: “Cada partido sería su homenaje de despedida. Estaríamos ante un hito histórico”.

Una historia pendiente de cerrar

Para Carrasco, la posible vuelta de Messi tiene además un componente emocional y simbólico: “Estamos hablando de un jugador que nació para nacer y morir en el mismo club, y no se consiguió”.

Su retorno, afirma, tendría una dimensión épica: “Sería una forma de poner la historia y el universo en su sitio”.