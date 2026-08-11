Lluís Carrasco desvela qué hay detrás del traspaso de Ferran Torres: "Es la obsesión de Deco"

El Barça ya ha rechazado una primera oferta del Paris Saint-Germain por Ferran Torres de 40 millones de euros más otros 10 en variables. Lluís Carrasco explicó en 'L'Onze' que el club azulgrana intentará sacar el máximo posible por su salida, sobre todo a través de las variables.

El publicista explicó que "está siendo un traspaso del todo atípico" porque el FC Barcelona ya conocía los movimientos del club francés con el delantero antes de que se pusiera en contacto para negociar la salida.

De hecho, Carrasco contó cómo se habría dirigido el conjunto parisino al club catalán cuando llegó el momento de hablar del traspaso: "Una vez ha llegado el acuerdo total con el jugador, pedimos permiso para entrar a hablar con vosotros por el precio del traspaso". Es decir, el PSG reconocía que primero había llegado a un acuerdo con Ferran y después se había puesto en contacto con el Barça para negociar su salida.

Ferran Torres of FC Barcelona in action during the Europa League match between FC Barcelona and SSC Napoli at Camp Nou Stadium on February 17, 2022 in Barcelona. AFP7 17/02/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / Europa Press

El Barça quiere intentar que la operación le salga lo mejor posible y por eso está dispuesto a jugar con las variables: "Aceptará otros 50 millones más variables. Intentará jugar mucho con las variables. El Barça intentará recuperar lo que no pueda de forma directa, de forma indirecta", explicó el colaborador.

El publicista también puso el foco en Deco y en una de las prioridades que tiene ahora mismo el director deportivo azulgrana: "El Barça lo que está buscando y buscará es intentar equilibrar el traspaso de Rodri con el traspaso de Ferran Torres. Esta es ahora la obsesión de Deco, intentar que todo esto quede lo más equilibrado posible".

Las dos operaciones están muy relacionadas para el Barça, que quiere conseguir el mejor escenario posible en ambas: "Están apretando desde Manchester, estamos apretando desde Barcelona, y esta es la idea".

Rodri, camino del Barça, y Ferran Torres, dirección al PSG / Agencias

Sin embargo, la posible salida de Ferran también tiene una parte negativa para la plantilla y es algo que Carrasco quiso remarcar, ya que cree que el Barça puede ganar calidad con los movimientos que está haciendo, pero al mismo tiempo perdería una pieza que necesita en ataque: "Yo creo que con este equilibrio ganaremos en calidad, y eso es lo que debemos intentar hacer. Yo creo que el Barça gana en calidad, pero pierde en necesidad".

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El problema, según el publicista, está en que el Barça se quedaría sin una alternativa más para jugar como '9': "Perdemos un 9 que necesitamos y ganamos un mediocampista que ya tenemos. Por tanto, es verdad que ganará la calidad de la cantera, pero perderemos un poco de la necesidad de un 9 porque nos quedamos sin Lewandowski y sin Ferran".