Lluís Carrasco avisa tras el fichaje de Rodri: "El Barça está llamado a liderar el fútbol mundial de los próximos 10 años"

Rodri parecía estar cada vez más cerca del Real Madrid, pero su futuro ha dado un giro y el centrocampista español ya es nuevo jugador del FC Barcelona. El conjunto azulgrana ha cerrado su incorporación por 76,5 millones de euros, 60 fijos y otros 16,5 en variables.

Lluís Carrasco valoró la llegada del internacional español al Barça en 'L'Onze' y dejó claro que, para él, hay un motivo por encima de todos para celebrar el fichaje del futbolista: "Yo creo que sin duda lo que más nos tendría que alegrar es que Rodri no esté en el Madrid".

El publicista considera que el Barça ha conseguido hacerse con uno de los mejores centrocampistas del mundo y, al mismo tiempo, ha evitado que el conjunto blanco pueda reforzar una posición que considera fundamental.

Rodrigo Hernández, durante el Mundial 2026 / Europa Press/Contacto/Grzegorz W / Europa Press

Para explicar la importancia de Rodri, el colaborador señaló al jugador como una pieza clave para que todo funcione en el centro del campo: "Si el fútbol fuese un vehículo y el centrocampismo fuese el volante de este vehículo, nosotros con Rodri revestimos el mejor volante del mundo porque con él tenemos el mejor mediocentro del mundo. Sin él, el Madrid se queda directamente sin volante".

Carrasco reconoció que el Barça ya cuenta con mucho talento en esa zona, con Pedri, Marc Bernal, Dani Olmo y Fermín, pero entiende que incorporar a Rodri es un lujo que el club ha podido permitirse.

Además, considera que el centrocampista llega a Barcelona con una motivación clara y gracias a las relaciones que mantiene dentro del vestuario azulgrana: "Rodri llega por iniciativa de Rodri. Es Rodri el que se interesa por jugar en el Barça (...) Tiene amigos en el equipo y cuando compites jugando con amigos tuyos no solo juegas mejor, sino que es mucho más divertido y tu carrera es mucho más plácida".

Rodri con Lamine Yamal / Archivo

Para el colaborador, el Barça vuelve a ser un equipo especialmente atractivo para los grandes futbolistas porque tiene una generación capaz de competir por todo: "El Barça está llamado a liderar el fútbol mundial de los próximos 10 años. Eso hace que Julián Álvarez esté loco por llegar al club, que Rodri quiera venir, que los jugadores quieran estar en un equipo que está llamado a ganar, porque al final los jugadores lo que quieren es ganar, sobre todo los jugadores top".

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Eso sí, Carrasco dejó una reflexión sobre cómo podría haberse utilizado el dinero invertido en el mercado y puso sobre la mesa un nombre que habría disparado todavía más las expectativas: "No puedo evitar pensar que la suma del coste de Rodri y de Julián Álvarez permite soñar con un jugador como Haaland".