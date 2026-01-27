¿Lloverá en el Spotify Camp Nou durante el Barça-Copenhague de Champions?

El Barça recibe este miércoles a las 21 horas al Copenhague en el Spotify Camp Nou. Los pupilos de Hansi Flick pueden certificar su presencia en los octavos de final de la Champions con una goleada, mientras que los daneses apuran sus opciones de avanzar a la ronda de playoffs. El templo azulgrana volverá a vestirse de gala tras la tormenta del día del Real Oviedo, cuando una tromba de agua y granizo cayó sobre Barcelona en los compases finales.

Los aficionados, pese a que todavía restaban unos minutos para concluir el partido, abandonaron sus asientos para protegerse de la tempestad, resguardándose en los pocos lugares que permanecen cubiertos dentro del estadio. Por su parte, algunos periodistas tuvieron que marcharse de la zona habilitada para la prensa, también afectada por la tromba de agua.

El Spotify Camp Nou, aun en proceso de remodelación, no cuenta con una cubierta que proteja a los aficionados. Además, en algunos sectores del templo catalán se formaron cascadas de agua e inundaciones que fueron grabadas por los culers que abandonaban progresivamente el estadio.

Las lluvias, que vienen azotando gran parte de la península durante los últimos meses, vuelven a amenazar este miércoles la ciudad de Barcelona, justo antes del crucial encuentro de Champions entre el Barça y el Copenhague. Sin embargo, las previsiones auguran que lloverá por la tarde, entre las 15 horas y las 17 horas, y no durante el partido que puede clasificar directamente a los chicos de Hansi Flick a los octavos de final.