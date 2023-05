Llopis no descarta pedir una asamblea extraordinaria para exigir "transparencia" en el Espai Barça

El ex miembro de la Comisión Espai Barça ha pedido "transparencia" a la junta por el proyecto "No somos oposición, no queremos empezar una moción de censura ni impugnar nada... Solo queremos que se informe al socio"

Jaume Llopis, licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad de Barcelona y ex directivo del FC Barcelona miembro de la Comisión Espai Barça, ha pedido en la madrugada de este martes "transparencia" en todo lo que rodea el futuro Espai Barça.

Como portavoz de un grupo de socios del FC Barcelona, Llopis, en declaraciones al programa "Onze" (TV3) exigió "transparencia, saber a qué acuerdos se ha llegado con las compañías que prestan el dinero para el Espai Barça".

Llopis, especializado en las áreas de estrategia y organización corporativa, ha agregado que "nos han dicho que el Espai Barça costará 1.500 millones de euros, pero en este presupuesto no se incluye el nuevo Palau Blaugrana".

En cualquier caso, Llopis ha dejado muy claro que "no somos oposición, no queremos empezar una moción de censura ni impugnar nada... Solo queremos que se informe al socio".

Y ha agregado que "si la junta no da la información al socio, pediremos la celebración de una asamblea extraordinaria para que se exponga toda la verdad".

Llopis, pocas horas después de que Messi diera la rueda de prensa para despedirse del FC Barcelona en el verano de 2021, presentó la dimisión al presidente Joan Laporta.