"Puedo llegar a mirar ocho partidos en un fin de semana"

Ronald Araujo explica en una entrevista para 'The Athletic' hasta dónde llegan sus niveles de dedicación con su profesión "Los padres se vuelven locos viendo a sus hijos jugar, quieren que se conviertan en profesionales para salvar a sus familias"

Los éxitos de esta temporada del FC Barcelona no se entenderían sin un jugador que es pura pasión. Uno de los mejores defensas del mundo, del momento, y que no deja de crecer y de empaparse de todo. Hablamos, cómo no, de Ronald Araujo.

El charrúa ha atendido a 'The Athletic' en una completa entrevista en la que toca un sinfín de temas. Por ejemplo, explica hasta qué punto llega su dedicación como futbolista: "Veo muchos videos. Antes de los partidos, si estoy en casa con un mate o algo así, empiezo a ver videos de los delanteros a los que nos vamos a enfrentar ese fin de semana. Veo videos de los delanteros, de los extremos, también a veces si hay un 10 o un jugador que está más en la zona de ataque. Analizo mucho qué pie usan, si recortan mucho, y veo cómo juegan".

Incluso va más allá: "Trato de analizar cada una de estas cosas y después de los partidos también. Normalmente espero dos o tres días y vuelvo a mirarlos: para ver qué hice bien, qué hice mal y seguir creciendo”.

SIN DESCONECTAR

Ronald no desconecta, para nada, cuando no está en 'modo partido' durante el fin de semana: "Veo mucho fútbol. Durante un fin de semana puedo ver ocho partidos. Los sábados salgo de entrenar y empiezo a ver partidos hasta la noche. A veces mi mujer se enfada porque paso todo el día delante de la tele (risas). Y si no, estoy mirando resultados. Veo mucho, casi toda la Liga. También me gusta mucho ver el fútbol uruguayo. Observo todo, y busco movimientos que trato de copiar de algunos defensores".

LA FIGURA DE XAVI

Acerca de la figura de Xavi y de los entrenamientos, el charrúa dice cosas interesantes: "Xavi le ha devuelto la ilusión al club y hemos aprendido mucho con él. Xavi es la filosofía del Barça que se había perdido en años anteriores: la necesidad de dividir, buscar al 'tercer hombre' y todas esas cosas que se han hecho siempre. Ahora estamos trabajando en eso".

"En todos los ejercicios que nos hace hacer usamos el balón. Tiene sentido porque en el fútbol jugamos con la pelota (risas). Con él todo es muy dinámico, intenta implantar el estilo Barça: moviéndolo rápido con uno o dos toques. Incluso hay un montón de ejercicios en los que jugamos con un solo toque; no puedes controlar el balón, te lo pasan y tienes que jugar un pase inmediatamente", añade sobre cómo el técnico egarense intenta agilizar el juego de su equipo.